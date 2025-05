INSS terá canal em app para vítimas identificarem fraudes na semana que vem

O governo federal anunciou hoje a criação de um canal para que aposentados e pensionistas vítimas da fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam identificar golpes.

O que aconteceu

O sistema será liberado na semana que vem no aplicativo "Meu INSS". "Na próxima terça-feira [13], vamos informar se você teve desconto. No dia seguinte, dia 14 [quarta], vão ser disponibilizado dois canais para que essa pessoa tenha informação de qual associação ele teve o desconto e qual o valor descontado", informou Gilberto Waller, presidente do instituto.

Todo o contato será feito pelo aplicativo. Funciona assim: o "Meu INSS" informa quais, por quanto tempo e por que associação o aposentado e pensionista teve valores descontados e eles indicarão no sistema se haviam aprovado o desconto ou não.

Ao falar que ele [aposentado ou pensionista] não concorda [com o desconto], ele não precisa juntar documento algum, ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar 'esse desconto eu não reconheço, eu não autorizei, eu não dei autorização para aquela associação para fazer os meus dissociativos'.

Gilberto Waller, presidente do INSS, sobre como informar fraude

O anúncio foi feito em coletiva nesta tarde no Planalto. O escândalo se tornou a principal preocupação do governo, que vinha vendo uma retomada na popularidade, e do presidente Lula (PT), que tem cobrado uma forma de ressarcimento dos valores descontados o quanto antes.

Ressarcimento

O governo debate como devolver os valores descontados. Uma ideia é que o Executivo arque com as despesas e busque o ressarcimento com as entidades suspeitas, mas, com resistência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o martelo está longe de estar batido.

A proposta preliminar é realizar ressarcimento único. Os critérios para a definição da fila, como data de nascimento, ainda são discutidos. A restituição dependerá da comprovação de que o desconto foi feito sem autorização, o que não será fácil porque os beneficiários podem alegar que foram induzidos a erro.

Foi identificado um desvio de até R$ 6,3 bilhões de "descontos associativos" não autorizados em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. Os valores eram repassados mensalmente a entidades representantes de aposentados e pensionistas.

Na terça, a CGU retirou o INSS da condução das investigações. Sob indícios de envolvimento de servidores do órgão no esquema, as 12 entidades suspeitas de desviar dinheiro de aposentados e pensionistas ficam sob tutela da controladoria.