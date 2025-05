Amanda Klein: BC deixa em aberto seus próximos passos; Fed joga parado

Com o aumento anunciado pelo Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) da taxa Selic em 0,5 ponto percentual, o BC (Banco Central) deixa em aberto seus próximos passos na economia brasileira, já o Fed nos Estados Unidos jogou parado ao decidir manter taxa de juros, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

O Copom tirou o forward guidance. Muitos economistas com quem conversei acham que o BC interrompeu o ciclo de aperto monetário e manterá os juros elevados por bastante tempo.

Na visão deles, o correto seria mais uma elevação de 0,25%, citando a inflação muito longe da meta. Mas não foi isso o que eles leram. A maioria achou o comunicado dovish, que é uma expressão no mercado que significa fraco ou suave.

Pela primeira vez em muito tempo, o balanço de riscos do Copom está simétrico. Há três fatores de alta para a inflação e três de baixa. E a projeção de inflação pelo modelo do BC caiu de 5,1% para 4,8% neste ano, e de 3,7% para 3,6% no ano que vem, sendo que a meta é de 3%.

Amanda Klein

O aumento anunciado pelo Banco Central foi de 14,25% para 14,75% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. O acréscimo encarece principalmente as operações de crédito e financiamento — o objetivo é inibir o consumo e os investimentos produtivos para frear a inflação nacional.

Mas é 2026 o que realmente importa para o BC, completou Amanda Klein.

Eles trabalham com algo que chama horizonte relevante. Estão sempre olhando seis trimestres à frente. O que mudou no balanço de riscos é o vetor externo. Como eu disse ontem, o medo de uma recessão global trouxe uma perspectiva desinflacionária para as commodities e o dólar caiu.

Amanda Klein

Já o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), apesar das pressões do presidente Donald Trump, decidiu manter os juros dos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%.

Amanda Klein avalia que o Fed está em posição confortável de esperar para ver o que irá acontecer com a economia internacional.

Já o Fed jogou o parado. Testou a paciência do mercado que gostaria de ver os juros caindo já dizendo que será paciente. Nas palavras de Jerome Powell, o Fed está numa posição confortável de esperar para ver. A comunicação neutra é típica de um Banco Central guardando dados.

O presidente do Fed ponderou que com dados econômicos fortes e um mercado de trabalho próximo ao pleno emprego, não há pressa para agir. Principalmente porque a inflação, embora muito menor do que aquele pico de 2022, ainda está acima da meta de 2% nos Estados Unidos.

Ou seja, melhor chegar atrasado do que agir preventivamente cortando juros e ter que mudar o curso ali na esquina, se a inflação sair de controle com as tarifas. Do jeito que está, não está ruim, foi a principal mensagem de Powell. Não faz mal ficar parado.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: