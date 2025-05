Apesar das pressões de Trump, Fed mantém juros nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu manter os juros dos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. A decisão foi tomada hoje pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

O que aconteceu

FED mantém juros nos Estados Unidos. "Em apoio aos seus objetivos, o comitê decidiu manter a meta para a taxa básica de juros (FDA) entre 4,25% e 4,5%, respectivamente. Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa básica de juros (FDA), o comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o balanço de riscos", disse o comitê em nota à imprensa.

Comitê diz que está "fortemente comprometido" em retornar taxa para 2%. "O comitê estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê", complementou a nota.

Bolsas europeias fecharam em queda antes do anúncio. As bolsas europeias encerraram o pregão hoje em queda, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em meio à temporada de balanços corporativos e tensões comerciais.