É possível contribuir com o INSS sendo trabalhador autônomo?

Trabalhadores autônomos podem contribuir com o INSS para garantir a aposentadoria futura. Há dois tipos de planos previdenciários com diferentes alíquotas e opções de pagamento mensal ou trimestral.

O que aconteceu

No plano tradicional, o recolhimento é de 20% sobre a base definida pelo próprio contribuinte, respeitando os limites mínimo e máximo da Previdência Social. Os benefícios incluem aposentadoria por idade, invalidez ou por tempo de contribuição; auxílio doença; salário maternidade; auxílio reclusão; pensão por morte; e certidão por tempo de contribuição.

Já o plano simplificado é uma opção para o autônomo que presta serviços apenas a pessoas físicas, e não empresas. O contribuinte terá direito a todos os benefícios, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição e certidão por tempo de contribuição. Os valores ainda ficarão limitados ao salário mínimo nacional.

As alíquotas variam entre 5%, 11% ou 20%. Considerando a tabela atualizada para 2025, o valor mensal da contribuição pode ser de R$ 75,90 (5%), R$ 166,98 (11%) ou na faixa entre entre R$ 303,60 e R$ 1.631,48 (20%). As parcelas são calculadas com base no salário mínimo, atualmente em R$ 1.518.

Os pagamentos são feitos através da Guia da Previdência Social (GPS). O documento é emitido pelo site da Receita Federal ou no aplicativo Meu INSS, informando o código do plano escolhido. O contribuinte pode quitar o boleto em bancos, lotéricas e estabelecimentos conveniados.

É possível pagar o valor total referente à contribuição atrasada. O cálculo é feito no site da Receita Federal desde que o contribuinte esteja cadastrado na Previdência Social. Caso contrário, a consulta é feita em uma unidade de atendimento do INSS. Além disso, o período em atraso não pode ser superior a cinco anos.