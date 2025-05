Dólar avança com mercado à espera de juros e acordo entre EUA e China

O dólar apresenta leve valorização com os olhares do mercado atentos para as decisões que definem os novos patamares dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Às 9h52, a moeda norte-americana subia 0,29% e era negociada por R$ 5,727.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em leve alta. A valorização acompanha os recentes movimentos da moeda norte-americana ante o real. A divisa acumulou valorização de 1% nas últimas duas sessões. Com as variações positivas, o dólar voltou a ser negociado acima de R$ 5,70.

Cotação para viajantes também sobe. O dólar turismo acompanha a movimentação comercial da moeda norte-americana e apresenta leve alta. Às 10h38, a divisa era comercializada por R$ 6,943, valor 0,16% superior ao fechamento de ontem.

Brasil e EUA definem nível dos juros. As atualizações serão divulgadas durante a tarde e prendem a atenção do mercado financeiro. As previsões indicam que a Selic subirá para 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006. Nos Estados Unidos, há quase unanimidade sobre a manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Negociações entre China e EUA no radar. A confirmação de que o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, vão se reunir na Suíça diminui os temores de guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Início da negociação ainda é insuficiente. Mesmo com as conversas entre China e Estados Unidos agendadas, o mercado ainda teme que o embate não traga resultados suficientes. "A moeda americana avança diante da percepção de que a turbulência global continua longe de terminar", avalia Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

Bolsa

Ibovespa opera em queda. Após fechar a última sessão em estabilidade (-0,2%), o principal índice da Bolsa brasileira recua próximo de perder o patamar dos 133 mil pontos.

Às 11h39, o índice recuava 0,29%. Com a variação, o Ibovespa figurava aos 133.132,95 pontos. O volume financeiro da sessão soma R$ 3,8 bilhões.

Juros também guiam o movimento. "O investidor sabe que uma decisão mais dura do Copom ou do Fed pode rapidamente inverter o humor da Bolsa", ressalta Ros.