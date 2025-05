Após golpes do falso advogado, OAB cria site para verificação de identidade

A OAB iniciou uma campanha nacional de conscientização e combate ao chamado "golpe do falso advogado". A iniciativa inclui o lançamento da plataforma digital ConfirmADV, um site que permite verificar a identidade de advogados.

O que aconteceu

O golpe vem sendo aplicado por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais. Criminosos usam nomes, fotos e até mesmo informações extraídas de processos de forma indevida para convencer vítimas a realizar pagamentos via PIX com a justificativa de liberação de valores judiciais.

A nova ferramenta é integrada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA). O cidadão poderá verificar a identidade de um advogado informando dados como o número de inscrição na OAB, o estado de registro e o e-mail informado pelo profissional.

A partir dessas informações, será enviada uma solicitação automática para o e-mail do advogado, informando que um cliente deseja confirmar sua identidade. Ele terá até 5 minutos para responder e confirmar os dados. Caso a confirmação seja feita dentro desse prazo, o cidadão receberá a autenticação validada do advogado. Se o tempo expirar sem resposta, tanto o cidadão quanto o advogado serão notificados de que a verificação não foi concluída.

A nova campanha da OAB abrange todas as 27 seccionais. Elas atuam diretamente no recebimento de denúncias, orientação da advocacia e interlocução com as autoridades locais. Algumas firmaram parcerias com as polícias civis de seus estados para facilitar o encaminhamento de casos. Outras investem em canais digitais para agilizar a apuração de denúncias e viabilizar o cruzamento de informações com boletins de ocorrência.

Cidadãos também podem denunciar tentativas de golpe. A denúncia vale até mesmo para vítimas que realizaram pagamentos indevidos. O registro é feito pelo canal oficial da OAB Nacional, acessando o site https://fiscalizacao.oab.org.br. As denúncias serão encaminhadas para apuração e para as seccionais correspondentes.