Warren Buffett vai doar 99% da fortuna para causas sociais; saiba quais

O empresário e investidor Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, anunciou a aposentadoria, encerrando uma carreira como um dos maiores nomes do mercado financeiro. Aos 94 anos, o bilionário deixará o comando da empresa, com sucessão já definida. Porém, o que mais chama a atenção é que a fortuna acumulada nos últimos anos será doada. O valor doado pode chegar a US$ 159,39 bilhões (algo em torno de R$ 900 bilhões).

O que aconteceu

Buffett anunciou no sábado a aposentadoria. Ele lidera a holding Berkshire Hathaway há mais de 60 anos. Atual vice-presidente, Greg Abel, deve ocupar o lugar de CEO. Investidor disse que não tem qualquer intenção de vender ações da empresa, mas que pode, "eventualmente", doá-las.

Ele já começou a doar. Ele iniciou em 2006 um processo de doação do dinheiro que acumulou, em que se comprometeu a doar 99,5% da riqueza, seja durante a vida ou no testamento.

Com uma fortuna estimada em US$ 168 bilhões (R$ 949 bilhões), o empresário já doou mais de US$ 46 bilhões até 2023. Doações vão principalmente para causas relacionadas à saúde, educação e combate à pobreza, como Oxfam (confederação internacional de ONGs que trabalham para combater a pobreza, as desigualdades e a injustiça em todo o mundo) e World Food Programme, da ONU (Organização das Nações Unidas).

Bilionário tem se alinhado com a Bill & Melinda Gates Foundation e outras organizações filantrópicas. Ainda com Bill Gates, fundou o The Giving Pledge em 2010, convidando outros bilionários a seguir o exemplo de doação. Mais de 200 bilionários, incluindo nomes como Elon Musk e Mark Zuckerberg, assinaram o compromisso.

Parte da fortuna também foi destinada a fundações vinculadas à própria família. A Warren Buffett Foundation, por exemplo, é uma das entidades que recebe uma porção do dinheiro —valores nunca foram relevados.

Buffett também fez doações substanciais a diversas universidades e instituições de ensino. Isso inclui a Universidade de Nebraska-Lincoln e a Universidade de Columbia, onde ele se formou. Além disso, algumas universidades receberam doações direcionadas ao financiamento de bolsas de estudo e à promoção de pesquisas.