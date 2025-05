Canadá não está à venda, diz 1º ministro; Trump rebate: 'Nunca diga nunca'

Durante encontro com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que deseja ver o Canadá como o 51º Estado americano. O canadense respondeu que o Canadá "não está à venda", mas Trump retrucou: "nunca diga nunca".

O que aconteceu

Trump falou das supostas vantagens da união durante coletiva de imprensa. "Acredito que haveria um enorme corte de impostos para os cidadãos canadenses. Você terá serviço militar gratuito, assistência médica excelente e outras coisas. Haveria muitas vantagens", disse ele.

Como "empreendedor imobiliário", Trump disse que analisou a união dos dois países e que "era assim que deveria ser". "Mas não vamos discutir isso a menos que alguém queira discutir", acrescentou.

Carney reagiu com ironia. "Como você sabe, no mercado imobiliário há alguns lugares que nunca estão à venda", disse o líder canadense.

[O Canadá] não está à venda. Não estará à venda nunca.

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá

Carney afirmou que o melhor relacionamento do Canadá com os EUA é militar. "Meu governo está comprometido com uma mudança radical em nosso investimento na segurança canadense e em nossa parceria", disse ele ao dizer que Trump "revitalizou" a segurança internacional e a Otan (aliança militar da Europa com EUA e Canadá), e que o Canadá colocará "todo o seu peso" na aliança militar.

Trump consentiu, mas voltou ao tema da anexação canadense. Ele concordou que o país vizinho vem aumentando sua participação militar antes de também ironizar: "Nunca diga nunca".