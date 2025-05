Após tarifaço, fabricante da Barbie aumentará preços e GM prevê lucro menor

A Mattel, fabricante da boneca Barbie, vai aumentar os preços de alguns brinques nos Estados Unidos em razão da guerra tarifária de Donald Trump. Já a montadora Ford prevê gastos adicionais de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,5 bilhões), e a General Motors projeta queda nos lucros.

O que aconteceu

A Mattel anunciou que vai aumentar os preços dos brinquedos "quando necessário" em resposta às tarifas. "Dado o ambiente macroeconômico volátil e a evolução do cenário tarifário dos EUA, é difícil prever os gastos do consumidor e as vendas da Mattel nos EUA no restante do ano e na temporada de férias", disse a fabricante de brinquedos.

A empresa também vai reduzir as importações da China para os EUA. "Não há dúvida de que as tarifas estão criando disrupções no setor", afirmou o presidente-executivo da Mattel, Ynon Kreiz, à agência de notícias Reuters. "Muitas empresas interromperam a produção e o envio para os EUA devido às tarifas da China."

Ruth Handler, criadora da boneca Barbie Imagem: Divulgação

Uma das estratégias é aumentar a produção de brinquedos em outros países. A Mattel está elevando a produção do jogo de cartas Uno na Índia para atender ao mercado americano e desviando para clientes internacionais os produtos fabricados na China, disse Kreiz.

Além da China, a Mattel importa produtos de outros países asiáticos. É o caso das bonecas Barbie e brinquedos Hot Wheels, produzidos também na Indonésia, Malásia e Tailândia. Esses países também foram afetados pelas tarifas de Trump aplicadas no início de abril e suspensas logo em seguida por 90 dias.

A Mattel espera que seus produtos fiquem US$ 270 milhões (R$ 1,5 bi) mais caros. Esse custo será compensado com "ações de mitigação", prometeu o diretor financeiro da companhia, Anthony DiSilvestro, informou o jornal britânico The Guardian. "A fabricante de brinquedos está na mira da guerra tarifária de Trump", alertou ao jornal Zak Stambor, analista sênior da consultoria Emarketer.

Trump minimizou a possibilidade de faltar suprimentos nos EUA. Ele disse no fim de semana que "uma jovem" que quer um brinquedo "não precisa de 37 bonecas", e pode ficar "muito feliz com duas, três, quatro ou cinco".

Montadoras gastam mais

Linha de produção da GM nos EUA Imagem: Divulgação

A General Motors cortou sua previsão de lucro para o próximo ano, mas não entrou em detalhes. Ela afirma que as tarifas de Trump poderão custar até US$ 5 bilhões (R$ 285 bi) à empresa só este ano.

Já a Ford estima custos adicionais de US$ 2,5 bilhões (R$ 14,2 bi) em 2025. A empresa atribui o gasto ao aumento dos custos nas importações de suprimentos do México e Canadá.

As tarifas causaram "interrupções na cadeia de suprimentos em todo o setor" e criaram incerteza. "Esses são riscos substanciais para o setor, que podem ter impactos nos resultados financeiros e tornam a atualização das projeções para o ano inteiro um desafio", diz em nota a montadora, que afirma não planejar aumento de preços até que seus rivais façam isso.

Os EUA e China aumentaram as tarifas sobre os produtos do outro. Depois de os norte-americanos tarifarem o gigante asiático em 145%, os chineses responderam com sobretaxa de 125%, em uma guerra comercial que ameaça diversas economias no mundo.