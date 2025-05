Ex-Banco Central, Campos Neto será vice-presidente em Conselho do Nubank

O ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, assumirá em julho os cargos de "vice chairman" e "chefe global de Políticas Públicas" do Nubank.

O que aconteceu

Campos Neto vai integrar a "estrutura de liderança" do banco. Ele se reportará diretamente a David Vélez, fundador e CEO do Nubank. Ele só assumirá em 1º de julho porque precisa aguardar os seis meses de quarentena após deixar cargo público em alto escalão, conforme determinado pela legislação.

Como vice chairman, Campos Neto será o vice-presidente do Conselho de Administração da Nu Holdings. Sua principal função será auxiliar e substituir Vélez no conselho quando for necessário.

Ele também será o chefe global de Políticas Públicas para ajudar a "desenhar a estratégia de negócios". Ele foi escolhido para o cargo "para apoiar o programa de expansão internacional do Nu e o relacionamento com reguladores financeiros globais, representar a Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais, além de elevar a análise econômica e de risco para as operações do Nu no Brasil e na América Latina", diz o banco em nota.

Damos as boas-vindas a Roberto Campos Neto, que tem sido um dos principais pensadores do mundo sobre como usar a tecnologia para avançar os sistemas financeiros locais por meio de sistemas como o PIX e o Open Finance.

David Vélez, CEO do Nubank

Estou ansioso por essa mudança de carreira e por liderar as equipes do Nubank em sua jornada contínua para desenvolver produtos e serviços financeiros inovadores.

Roberto Campos Neto

Carreira

Campos Neto tem uma extensa carreira no setor financeiro. Além de atuar como presidente do BC de 2019 a 2024, ele é a única pessoa a ter recebido o prêmio de "Presidente de Banco Central do Ano" da revista LatinFinance por três anos consecutivos. Em 2020, também foi reconhecido pela revista The Banker como o "O melhor presidente de Banco Central" por sua atuação contra a inflação durante a pandemia.

No Banco Central, ele supervisionou o lançamento do PIX. Também participou das discussões sobre o Open Finance (integração dos sistemas financeiros) e promoveu o Drex, o real digital utilizando tecnologia blockchain.