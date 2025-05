Dólar opera em alta e volta a ser vendido acima de R$ 5,70

O dólar opera em leve alta e volta a superar a barreira de R$ 5,70 nos primeiros negócios desta manhã. Às 9h40, a moeda norte-americana avançava 0,39% ante real e era comercializada por R$ 5,712.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em alta. A variação momentânea faz a moeda norte-americana ser vendida acima de R$ 5,70 desde a segunda-feira da semana passada (28 de abril). Se mantiver a alta até o final do pregão, será o maior valor de fechamento desde 23 de abril (R$ 5,718).

Ontem, a divisa avançou 0,63%. O fechamento correspondeu à primeira alta da moeda norte-americana em relação ao real neste mês. Com a variação positiva, o dólar voltou a encostar no patamar de R$ 5,70, superado logo na abertura dos negócios de hoje.

Taxas de juros seguem no radar. Os novos patamares dos juros básicos do Brasil e dos Estados Unidos serão definidos na tarde de amanhã. As previsões indicam que a Selic subirá pela sexta vez seguida e atingirá 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006. Nos EUA, há quase unanimidade sobre a manutenção da taxa na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Tensão comercial também pesa. Os analistas mantêm atenção aos próximos passos do presidente norte-americano, Donald Trump. Em declarações recentes, ele tenta limitar os rumores de guerra comercial e afirma que as negociações a respeito do "tarifaço" estão em andamento.

Brasil quer negociar com os EUA. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido no último domingo (4) com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O encontro foi a primeira troca presencial entre Brasil e EUA desde a volta de Trump à Casa Branca, em janeiro. Durante a viagem, Haddad manifestou interesse em uma aproximação com o governo norte-americano.