Audiovisual brasileiro em foco: M.M. Izidoro estreia nova coluna no UOL

Estreia hoje em Splash a nova coluna de M.M. Izidoro, roteirista, diretor e produtor de filmes premiados, com reflexões sobre a produção cultural brasileira e os rumos do audiovisual no país.

Na primeira edição, o autor questiona o alcance cultural da Globo: se a empresa do "plim-plim" criasse um evento grandioso para fãs, no estilo do Tudum da Netflix, será que o público responderia com o mesmo entusiasmo?

Volto ao UOL, desta vez falando do meu primeiro amor, a cultura e produção audiovisual brasileira. Não prometo inspirar ninguém, igual minha coluna de Ecoa se propunha. Mas os filmes e obras que eu citar aqui, com certeza vão inspirar muita gente, assim como a cultura brasileira me inspira MM Izidoro, colunista do UOL

A nova coluna olha para a cultura brasileira como espaço de criação coletiva --da tela para a rua, da ficção para a vida.

M.M. Izidoro é um nome de peso na produção audiovisual brasileira, com atuação em videoclipes, publicidade, cinema e TV.

