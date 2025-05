Amanda Klein: Dólar e petróleo dão ajuda inesperada ao Copom

A queda do dólar e do petróleo está dando uma ajuda inesperada ao Copom, que pode ser mais cauteloso no aumento dos juros, disse a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje.

Por que inesperada? Porque ninguém imaginava que no momento de crise financeira, como deflagrado pelo tarifaço de Trump, a moeda americana fosse perder valor no mundo. Normalmente, acontece o inverso.

O dólar, que é considerado um ativo seguro, e os títulos do tesouro americano se valorizam. Por outro lado, o petróleo, esse sim cairia naturalmente ao sinal de desaceleração ou recessão econômica, aprofundou a queda com o anúncio do segundo aumento de produção da Opep+ no ano.

Tanto é que Petrobras encontrou espaço ontem para o terceiro corte no preço do diesel nas refinarias em pouco mais de um mês. E como tudo isso parte diretamente da inflação, dólar mais baixo e petróleo mais barato, o Copom, que começa a se reunir hoje, pode ser mais parcimonioso no aumento de juros.

Amanda Klein

Segundo a apresentadora, boa parte do mercado espera que o aumento amanhã no Copom seja de meio ponto percentual.

Mas a novidade ficou mesmo por conta do boletim Focus, ontem, que apontou para uma Selic terminal no final de 2025 de 14,75%. Até a semana passada, o mercado esperava que a Selic terminasse o ano em 15%.

A pergunta agora é se haverá apenas mais uma alta de juros, e aí fica assim até o final do ano, ou então se haverá mais duas altas, os juros vão até 15% e depois começam a reduzir em dezembro. O mercado tende mais pra essa segundo alternativa, só depois desce um pouquinho.

O cenário internacional muda rapidamente e aqui no Brasil há a defasagem do choque de juros dos últimos meses, o quanto isso já está impactando na desaceleração da atividade econômica e, consequentemente, na inflação.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: