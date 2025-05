Bolsas de China e Hong Kong sobem com expectativas de acordo com os EUA

As ações da China e de Hong Kong atingiram máximas de um mês nesta terça-feira (6), com as expectativas de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos superando as preocupações com uma pesquisa de atividade de serviços da China.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos, já que os investidores que retornaram de feriado foram inspirados pela alta das moedas asiáticas, o que sugeriu um afastamento dos ativos em dólar.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,13%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,01%. Ambos marcaram o melhor dia em quase um mês. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,7%, atingindo a máxima em um mês.

Uma pesquisa do setor privado mostrou nesta terça-feira que a atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em sete meses em abril, em meio à incerteza causada pelas tarifas mais altas dos EUA.

No entanto, os investidores preferiram se concentrar em um possível abrandamento das tensões comerciais depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que os EUA estavam se reunindo com muitos países, incluindo a China, para tratar de acordos comerciais.

A força das moedas locais também melhorou o humor. O iuan saltou para uma máxima de um mês e meio, enquanto o dólar de Hong Kong atingiu o teto de sua banda novamente nesta terça-feira, provocando a intervenção do banco central da cidade.