Quais são os próximos feriados nacionais de 2025? Veja a lista completa

Do UOL, em São Paulo

O próximo feriado nacional será o da Independência do Brasil, que é celebrado em 7 de setembro. No calendário do governo federal ainda restam seis datas até o fim de 2025 (veja a lista abaixo).

O que aconteceu

O feriado de 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho - permitiu um descanso prolongado para muitos trabalhadores. Ao todo, foram quatro dias de folgas.

O ano de 2025 ainda terá mais duas oportunidades nas quintas-feiras, que podem proporcionar emendas. Os feriados nacionais são:

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20 de novembro (quinta-feira) Natal - 25 de dezembro (quinta-feira)

A decisão pela concessão ou não da emenda aos trabalhadores fica a critério da empresa. A legislação trabalhista não estabelece a obrigatoriedade de o empregador conceder folga para prolongação de um feriado.

Se decidir liberar os funcionários, a empresa pode exigir compensações. Um dos tipos mais comuns de contrapartida é o desconto no banco de horas, um sistema de compensação de jornada que substitui o pagamento de horas extras com folgas adicionais ou redução das horas trabalhadas.

As atividades consideradas essenciais devem operar regularmente ou em regime de plantão durante o feriado. Isso abrange setores como saúde, transporte, energia, comunicações, serviços funerários e outros.

Outros feriados nacionais vão cair em fins de semana. Ao todo serão quatro datas:

Independência do Brasil - 7 de setembro (domingo) Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (domingo) Finados - 2 de novembro (domingo) Proclamação da República - 15 de novembro (sábado)

Municípios e estados podem determinar feriados locais. É o que ocorre no Corpus Christi, que não consta no calendário oficial como feriado nacional.

Próximos feriados nacionais em 2025