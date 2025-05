Nos EUA, Haddad prevê taxa de crescimento do Brasil de 3% até fim de 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que projeta uma taxa de crescimento de até 3% até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O político participou de uma conferência do Instituto Milken, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Haddad diz que governo trabalha para consolidar uma compreensão de que o crescimento potencial da atividade econômica brasileira não é menor do que 3% ao ano.

Nós já fizemos o FMI reconhecer que o nosso potencial de crescimento saiu de 1,5% e foi para 2,5%. E eu tenho certeza que até o final do mandato do presidente Lula o mundo vai estar convencido que o Brasil pode crescer a uma taxa mínima de 3%. (...) Se nós continuarmos com o plano que foi apresentado depois da eleição de 2022, se não nos desviarmos do que foi combinado com a sociedade, nós temos condição de chegar ao final do mandato num outro patamar de discussão com os nossos parceiros.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Relatório projeta alta do PIB para 2% em 2025. A mediana do relatório Focus para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2025 se manteve em 2,0%. Um mês antes, era de 1,97%.

PIB tem crescido nos últimos anos a um ritmo mais forte do que as projeções de mercado. Após crescer 3,4% em 2024, porém, o próprio Haddad tem previsto uma desaceleração para 2,5% neste ano em meio ao aperto monetário promovido pelo Banco Central para controlar a inflação.

Banco Central diminuiu a sua projeção de crescimento do PIB em 2025, de 2,1% para 1,9%. Segundo a autarquia, a revisão é consistente com a perspectiva de moderação do crescimento, devido à política monetária contracionista, mas a incerteza sobre a estimativa aumentou.

Haddad quer se aproximar dos Estados Unidos. "Temos interesse de nos aproximar mais dos EUA, fizemos isso na administração Biden, faremos isso na administração Trump", disse o ministro.

(*) Com informações de Reuters