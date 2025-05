Mailson da Nóbrega: Brasil tem crise fiscal contratada; não tem como evitar

Em meio a incerteza da economia mundial, o Brasil tem uma crise fiscal contratada que não vai conseguir evitar, afirmou Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Na minha avaliação, o Brasil tem uma crise fiscal contratada, não tem como evitar. Isso porque o sistema orçamentário brasileiro tem uma situação única no mundo, que é de uma rigidez excessiva. 96% dos gastos primários do governo federal têm a ver com despesas obrigatórias.

O governo tem apenas 4% para fazer funcionar a administração, financiar ciência, tecnologia, seguro rural, financiar a manutenção dos estudantes brasileiros no exterior, forças armadas e assim por diante. Em estudo mais recente, foi mostrado que, em 2027, 100% dos gastos primários federais serão compostos por despesas obrigatórias, ou seja, não sobrará um tostão para fazer mais nada do governo.

Claro, o mercado vai reagir antes, se colapsa antes, e será algo que não tem como evitar, porque o governo atual não tem nenhum compromisso com essa realidade de enfrentar a situação periclitante fiscal no Brasil, embora isso tenha sido reconhecido pela própria ministra Tebet. Ela usou provavelmente esse estudo para dizer o seguinte, em 2027 o orçamento é inviável.

Mailson da Nóbrega

Para o ex-ministro, a expectativa é de que o Copom siga aumentando a taxa de juros, em ritmo mais lento, mas que continuará alta até o final do ano.

A nossa expectativa é de que o Copom vai continuar aumentando a taxa do juro a um ritmo mais lento. Então, a nossa aposta é de uma alta de 50 pontos. Temos também uma aposta de mais 25 pontos na próxima reunião, mas isso vai depender de dados.

É possível que o Copom não sinalize uma nova ata, mas diga que vai depender de dados. Então, eu acho que essa vai ser a realidade. E achamos que essa taxa vai continuar alta até o final do ano.

É bom lembrar que as expectativas de infrações estão desancoradas até pelo menos 2026, o que indica que o Banco Central muito provavelmente ainda vai demorar muito a reduzir a taxa Selic.

Mailson da Nóbrega

Confiança nos EUA trincou com estupidez de Trump, diz ex-ministro

O economista Mailson da Nóbrega afirmou ainda que a confiança nos Estados Unidos trincou após as ''medidas estúpidas'' do presidente Trump, e vai ser difícil de ser recuperada.

Ninguém em sã consciência poderia imaginar que um presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, usaria tarifas, que servem para regular comércio, como arma de negociação.

Essa história de tarifas recíprocas é a maior estupidez do Trump, porque as tarifas servem para regular comércio. Então países que estão no estágio mais avançado de desenvolvimento, que têm maior competitividade nos seus produtos e serviços, não precisam de tarifas altas para proteger essas áreas.

Essa história de tarifa recíproca, portanto, é uma estupidez. Isso é uma demonstração inacreditável de ignorância. Por outro lado, as ações de Trump com tarifas contra aliados históricos, como é o caso da Europa, também gerou uma desconfiança que pode ser permanente.

Mailson da Nóbrega

Para o ex-ministro, se Donald Trump não for contido, os EUA terão que lidar com a inflação e com a desaceleração da economia mundial.

A ideia de Trump de reindustrializar os Estados Unidos tem probabilidade zero de acontecer, não é próximo de zero, não, é zero. Por quê? Porque as empresas americanas que migraram para Ásia fizeram essa mudança baseada em dois fatores: em primeiro lugar, o fim da guerra fria, que afastou o risco de uma terceira guerra mundial e, em segundo, o surgimento da disseminação da tecnologia digital que permitiu a gestão de redes de suprimento longas.

Então, ao invés de o nome do jogo ser segurança, ou insegurança, passou a ser eficiência, produzir onde for mais barato. É isso que explica essa mudança da indústria americana para a Ásia, particularmente para a China.

Isso tudo vai gerar desconfiança com a perda de credibilidade e provavelmente perda de popularidade do Trump, que não vai cumprir as promessas de campanha e, se ele for avançando nas suas ideias malucas da tarifa recíproca, isso vai gerar inflação.

Mailson da Nóbrega

