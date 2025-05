Empresas de combustíveis fósseis causaram R$ 158 tri em danos climáticos

Os prejuízos climáticos causados pelo calor de emissões de 111 empresas de combustíveis fósseis custaram cerca de US$ 28 trilhões (R$ 158 trilhões, na cotação atual) entre 1991 e 2020, de acordo com uma pesquisa do Dartmouth College, nos EUA.

O que aconteceu

Quase um terço do custo total foi atribuído a cinco empresas, que respondem por mais de US$ 9 trilhões (R$ 51 trilhões). São elas: Saudi Aramco (US$ 2,05 trilhões), Gazprom (US$ 2 trilhões), Chevron (US$ 1,98 trilhão), ExxonMobil (US$ 1,91 trilhão) e BP (US$ 1,45 trilhão).

O objetivo do trabalho é responsabilizar as empresas pelos custos de eventos climáticos extremos. Os pesquisadores argumentam que as companhias devem responder pelos danos assim como a indústria do tabaco está associada a casos de câncer de pulmão e as empresas farmacêuticas à crise dos opioides.

Será possível processar alguém por danos ao clima? Vinte anos após essa questão ter sido levantada pela primeira vez, argumentamos que o caso científico para a responsabilidade climática está encerrado. Aqui, detalhamos as implicações científicas e jurídicas de uma atribuição "de ponta a ponta" que vincula os produtores de combustíveis fósseis a danos específicos do aquecimento Estudo da Dartmouth College

Estudo foi publicado em abril na revista científica Nature com um novo método. Os pesquisadores consideraram que cada 1% de gás de efeito estufa lançado na atmosfera desde 1990 causou US$ 502 bilhões (R$ 2,8 trilhões) em danos apenas com o calor. Eles não contabilizaram eventos climáticos extremos, como furacões, secas e inundações.

Grupo testou 1.000 simulações diferentes para identificar o impacto das emissões na temperatura média global da Terra. Assim, os cientistas conseguiram determinar quanto a poluição das empresas analisadas contribuiu para os cinco dias mais quentes do ano, por exemplo.