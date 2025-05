Dólar opera em leve alta, com "tarifaço" e Copom no radar do mercado

O dólar apresenta leve valorização ante o real na abertura dos negócios desta semana. Às 13h21, a moeda norte-americana era comercializada em alta de 0,29%, a R$ 5,671.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a semana em leve alta. O movimento reverte o sinal observado nos primeiros negócios do pregão, quando a moeda norte-americana chegou a ser vendida por R$ 5,629. A variação positiva, no entanto, foi ampliada no início da tarde.

Moeda dos EUA recuou na última sessão. O pregão que sucedeu o feriado do Dia do Trabalhador devolveu parte da alta de 0,83% do dólar registrada no fechamento do mês de abril. No acumulado da semana, a divisa caiu 0,58%.

Atenções para os juros no Brasil e nos EUA. Serão definidas na próxima quarta-feira (7) os novos patamares das taxas básicas das duas economias. Enquanto a expectativa locais apontam para uma nova elevação da Selic, o BC dos EUA deve manter os juros inalterados.

Aposta de corte da Selic ainda em 2025 não anima. As expectativas do mercado financeiro apresentadas pelo BC indicam que a taxa básica de juros vai alcançar 15% ao ano em junho, mas finalizará o ano em 14,75% ao ano. A nova projeção indica um arrefecimento até então inesperado da taxa Selic.

A revisão da Selic para baixo, que em outros tempos animaria o mercado de ações, perdeu efeito diante das incertezas com o petróleo e com a relação entre EUA e China.

Theo Braga, CEO da SME The New Economy

Novas ameaças sobre "tarifaço" no radar. A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor taxas sobre filmes importados indica que o chefe da Casa Branca não abriu mão da guerra comercial. O movimento abre espaço para novas incertezas no mercado financeiro.