CEOs ganharam 50% a mais desde 2019; salário dos trabalhadores cresceu 0,9%

A remuneração dos CEOs subiu cerca de 50% nos últimos cinco anos, enquanto o salário médio dos trabalhadores cresceu apenas 0,9% no mesmo período. Os dados vêm de um estudo da Oxfam divulgado em 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, que analisou informações fornecidas por 1.984 companhias, de 35 países, cujos diretores receberam mais de US$ 1 milhão em 2024.

Quanto ganham os CEOs

Em 2024, a remuneração a mediana dos CEOs foi de cerca de US$ 4,3 milhões. Em 2019, a mediana foi de aproximadamente US$ 2,9 milhões, o que representa um aumento de 49,7% quando se comparam os dois períodos. Os valores foram corrigidos pela inflação de cada país.

Cálculo foi feito para evitar distorções. Diferentemente de uma média aritmética, a mediana mostra o ponto central entre a metade dos diretores que ganharam mais e a metade dos que receberam menos. O uso da mediana exclui quantias muito altas ou muito baixas, mostrando um panorama mais preciso.

A análise levou em conta salários, bônus, ações e benefícios recebidos pelos CEOs. Os números foram extraídos do banco de dados S&P Capital IQ.

Há também disparidades regionais. Alguns países da Europa, por exemplo, registraram valores muito mais altos do que o de outros na Ásia e na África. A remuneração mediana de um CEO na Irlanda, considerado um paraíso fiscal, foi de US$ 6,7 milhões em 2024. Na Alemanha, o valor ficou em US$ 4,7 milhões. Já na Índia, foi de US$ 2 milhões, e chegou a US$ 1,6 milhão na África do Sul - quatro vezes menos do que na Irlanda.

Quanto ganham os funcionários

Salário de trabalhadores também foi calculado. O estudo da Oxfam também analisou o salário de trabalhadores dos mesmos 35 países de onde havia conseguido informações sobre a remuneração dos CEOs, usando a base de dados do Relatório de Remuneração Global 2024-25 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Foram encontradas informações de 27 desses países.

A média indicou que, entre 2019 e 2024, houve um crescimento de somente 0,9% nas remunerações. Na comparação, o pagamento dos CEOs cresceu 56 vezes mais do que o dos trabalhadores, levando-se em conta também o peso do PIB (Produto Interno Bruto) de cada um dos locais.

Diferença de remuneração de CEOs e trabalhadores mostra a canalização de riquezas. Em um comunicado divulgado em conjunto com o estudo, o diretor-executivo da Oxfam Internacional, Amitabh Behar, destacou que, enquanto a remuneração dos CEOs aumenta a cada ano, a dos trabalhadores continua praticamente estagnada. "Isso não é um defeito no sistema — é o sistema funcionando exatamente como planejado, canalizando riqueza para cima enquanto milhões de trabalhadores lutam para pagar aluguel, comida e saúde", disse.

A OIT identificou uma variação real dos salários dos trabalhadores no mundo todo de 1,8% em 2023 e de 2,7% em 2024. Ainda assim, são números distantes da realidade dos diretores de grandes empresas.

A desigualdade também transparece quando se analisa a situação dos bilionários. Segundo o banco de dados anual da Forbes, a riqueza total desse grupo somou US$ 14,2 trilhões em 2024, com uma média de US$ 5,1 bilhões. Em 2025, o total já havia subido para 16 trilhões e a média, para US$ 5,3 bilhões. Essa diferença entre as médias, de US$ 206 bilhões, equivale a um acréscimo de US$ 23,4 mil por hora. É mais do que os US$ 20,7 mil que um trabalhador recebe, em média, durante um ano.

Mulheres ainda recebem menos

Outro aspecto analisado pela Oxfam foi o salário pago para mulheres e homens. O estudo levou em conta 11.366 companhias de 82 países com faturamento superior a US$ 10 milhões. Os homens recebiam uma remuneração 26,6% maior em 2022, mas a diferença caiu para 22,2% em 2023 (último dado disponível). O cálculo também considerou a mediana, para evitar distorções.

No estudo, a Oxfam destaca que isso significa que as mulheres trabalham um dia todo sem receber por isso. Já os homens ganham pela semana inteira, em uma jornada de 8 horas por dia. Também ressalta que essa comparação analisa apenas dois anos, o que impede a identificação de tendências de longo prazo. Isso ocorre porque ainda é recente a exigência de que as empresas divulguem essa diferença de salários. Ou seja, ainda é cedo para saber se essa redução da diferença vai persistir pelos próximos anos.

Os países em que houve maior disparidade foram Japão e Coreia do Sul, onde os homens receberam cerca de 40% a mais que as mulheres em 2023. Na América Latina a diferença também foi alta, ficando em 36% - em 2022, tinha sido de 32%. No comunicado, a diretora-executiva da Oxfam Brasil, Viviana Santiago, destacou que o Brasil segue essa tendência de aumento. Os dados do Ministério das Mulheres indicam que elas ganharam 20,7% a menos do que os homens em 2023, contra 19,4% no ano anterior. "E a situação fica ainda mais grave quando olhamos para as mulheres negras, onde essa diferença pode ultrapassar 50%", diz Santiago. Já as empresas do Canadá, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido tiveram uma disparidade bem mais baixa, de 16%.

O estudo apontou ainda uma baixa representatividade feminina na direção das empresas. Usando a base de dados da S&P Capital IQ, a Oxfam identificou 45.501 companhias em 168 países que reportaram o gênero de seus líderes. Apenas 2.931 empresas tinham CEOs mulheres, ou 6,9% do total analisado. Os homens dirigiam 42.570 companhias.