Amanda Klein: Economia dos EUA prova resiliência ante teste de estresse

A economia dos Estados Unidos tem dado provas de resiliência diante de um enorme teste de estresse devido a medidas do presidente Donald Trump, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Se alguém ainda tinha dúvida do excepcionalismo americano, a economia tem dado provas de resiliência diante de um tremendo teste de estresse. Wall Street recuperou praticamente todas as perdas de abril. A Nasdaq está de volta ao patamar pré-dia da libertação, quando Trump declarou guerra comercial contra o resto do mundo.

A bolsa brasileira também não decepcionou. O Ibovespa segura firme o piso dos 135 mil pontos próximo ao recorde do 137 mil. Mas, afinal, o que aconteceu com aquele efeito nefasto das tarifas, inflação, desaceleração da economia? Tudo isso ficou para trás? Bom, esse cenário otimista é o que está precificado pelo mercado hoje. Vale para hoje. Não significa que vá perdurar.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL ressaltou as previsões futuras na economia, no entanto, não são tão animadoras com parte do mercado mundial apontando uma grande chance de recessão norte-americana no próximo ano.

Grandes bancos, como Goldman Sachs, apontam 45% de chance de recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. O comércio entre China e a América já desacelerou, com menos embarques nos portos. Economistas preveem que demore de dois a três meses para os preços subirem, para a inflação chegar no bolso do consumidor.

Mais cautelosos, bancos centrais pelo mundo se debruçam sobre dados antes de tomar decisões precipitadas. E por falar nisso, nesta semana tem 'superquarta' com definição de juros no Brasil e nos Estados Unidos, a primeira desde o anúncio das tarifas.

A previsão continua a mesma, aumento da Selic por aqui, conforme já havia antecipado o comunicado do Copom, e manutenção dos juros por lá. Depois dos dados fortes no mercado de trabalho, investidores americanos passaram a postar que o FED só vai cortar juros em julho e não junho.

Amanda Klein

Para finalizar, Klein destacou a possível reaproximação entre China e Estados Unidos, com Pequim se declarando aberta a conversas.

A geração de vagas acima do previsto devolveu o otimismo aos mercados mundiais, assim como a sinalização de que China e Estados Unidos estão mais próximos à mesa de negociação.

O Ministério do Comércio da China afirmou que Pequim está aberta a conversas desde que os americanos mostrem sinceridade e estejam preparados para corrigir suas ações equivocadas e cancelarem tarifas unilaterais. Mike Cornynck, novo primeiro-ministro do Canadá, tem reunião com Trump em Washington nesta terça.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: