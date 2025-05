Quem é Greg Abel, escolhido como sucessor por Warren Buffett

Do UOL, em São Paulo*

Escolhido como sucessor de Warren Buffet, o investidor mais famoso do mundo, Greg Abel fez carreira na Berkshire Hathaway, holding de investimentos do empresário.

O que aconteceu

Gregory Edward Abel entrou para a Berkshire em 2000. Nascido em 1962, o canadense é formado em contabilidade pela Universidade de Alberta e passou por empresas de consultoria e energia até atuar na holding de Buffett. abel construiu carreira no grupo e já passou por diversos setores ao longo dos anos. Antes de se tornar executivo de grandes empresas, foi jogador de hóquei e trabalhou enchendo extintores de incêndio.

De 2014 a 2018, foi presidente do braço de energia do grupo, o Berkshire Hathaway Energy. Nos últimos sete anos, esteve à frente da ferrovia BNSF, das fabricantes de doces Sees Candies e Dairy Queen, e respondeu por dezenas de outras empresas do setor de varejo da holding.

Greg Abel, escolhido por Warren Buffet como sucessor, fez carreira na Berkshire Hathaway, holding de investimentos do empresário Imagem: Brendan McDermid - 2.mai.25/Reuters

A Berkshire já havia confirmado Abel como sucessor de Buffett em 2021, depois que o ex-vice-presidente Charlie Munger deixou escapar a informação na reunião anual. Desde então, Abel, que tem um perfil discreto, permaneceu na sombra de Buffett, se relacionando com acionistas e outros executivos e transitando em reuniões anuais e aparições à imprensa.

Apesar de ser o nome de Buffet para a sucessão, Abel ainda vai passar por escrutínio do conselho da holding. Acionistas vão votar para aprovar formalmente Abel como novo CEO da Berkshire. Caso isso aconteça, ele assume no final de 2025, quando o fundador da empresa se aposentará. Em reunião anual em Omaha, hoje, Buffet disse esperar que a aprovação de Abel seja unânime.

Assumindo como CEO, Abel será responsável por liderar o controle de 189 empresas que estão no portfólio da Berkshire. São aproximadamente 400 mil funcionários em todo o mundo.

*Com Agência Estado