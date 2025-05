Dólar abre o mês em leve queda com menor receio por guerra comercial

O dólar opera em leve desvalorização nos primeiros negócios de maio. Às 9h44, a moeda norte-americana era vendida por R$ 5,647, recuo de 0,54% em relação ao último fechamento do mês passado.

O que aconteceu

Dólar comercial abre o dia em queda. A baixa reverte parte do ganho apurado no último pregão de abril, quando a moeda norte-americana interrompeu uma sequência de oito recuos consecutivos e subiu 0,83%.

Moeda fechou o abril cotada a R$ 5,677. O valor que representa o primeiro encerramento mensal abaixo de R$ 5,70 desde setembro do ano passado. Mesmo com a alta no último dia do mês, o dólar acumulou queda de 0,5% no período.

Negociações entre China e EUA no radar. A confirmação de que o país asiático foi procurado pela para negociar as tarifas comerciais resulta em alívio nos mercados financeiros.