Agrishow tem recorde de negociações e público na edição 2025

A 30ª edição da Agrishow — uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo — alcançou um total de R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios, o maior volume já registrado no evento. O crescimento foi de 7,3% em relação ao ano passado, quando o evento registrou movimentação de R$ 13,6 bilhões. Os dados levam em conta apenas máquinas e implementos agrícolas, desconsiderando outros tipos de transações, como vendas de carros e insumos.

O evento, realizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, de 28 de abril até hoje, teve também recorde de público, com uma circulação total de 197 mil visitantes.

Financiamentos

Segundo disse o presidente da Agrishow em entrevista coletiva à imprensa hoje, a efetivação das transações que começaram a ser conversadas na feira depende bastante das condições do novo Plano Safra, o programa de crédito agropecuário anual do governo federal, que sempre tem suas regras anunciadas em maio para ser aberto em junho.

Tudo está vinculado ao novo Plano Safra. A concretização desses acordos dependerá do volume e taxas do novo programa agrícola, que deve ser lançado na segunda metade de junho.

João Marchesan, presidente da Agrishow

Mas, mesmo com a recente alta dos juros no país — a taxa básica Selic aumentou 3,75 pontos percentuais em 12 meses, para 14,25% ao ano —, os bancos e as cooperativas de crédito que oferecem financiamento para os negócios na Agrishow relatam que as propostas assinadas nesta semana superaram as expectativas.

No Banco do Brasil, o volume de contratros ultrapassou R$ 3 bilhões em apenas três dias. Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de agronegócios do BB, atribuiu o bom desempenho ao cenário de safra recorde de grãos e de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do setor.

Rafael Darozi, agricultor de cereais de Itapeva (SP), foi um dos que aproveitou a feira para investir em maquinário.

Tivemos uma safra boa e compramos uma colheitadeira via financiamento. Foi a melhor opção, mesmo com os juros, porque não queríamos nos descapitalizar.

Rafael Darozi, agricultor

Durante a Agrishow, outras fontes de crédito público foram anunciadas. O governo do estado de São Paulo informou que disponibilizou um pacote de R$ 600 milhões para o agro paulista, incluindo crédito para a recuperação de estradas e subsídios para maquinários. Por um FDIC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) fomentado pela agência Desenvolve SP e estruturado em parceria com a BTG Asset, gestora de recursos do banco BTG Pactual, um montante entre R$ 120 milhões e R$ 150 milhões será ofereceido ao setor de biocombustíveis.

Alexandre Cândido, presidente da ACP Bioenergia, uma das empresas que aproveitou o FIDC na Agrishow 2025, disse que os prazos e taxas atrativas do fundo permitirão ampliar investimentos estratégicos em irrigação, biofábricas e ativos biológicos.

Ampliação da Agrishow

O sucesso da feira nos últimos anos tem inspirado seus organizadores a planejar a expansão do evento.

Marchesan, o presidente atual, e Maurílio Biagi, presidente de honra da Agrishow, manifestaram no lançamento da edição de 2025 a intenção de aquisição via doação ou compra do espaço da feira, que atualmente é emprestado pelo estado de São Paulo. A proposta é ter um local que permita adequações de infraestrutura que levam mais tempo, bem como uma montagem permanente para exposições na cidade.

Enquanto a primeira Agrishow, há 30 anos, teve 50 expositores (e 15 mil visitantes), hoje são 800 expositores na mesma área de 520 mil metros quadrados, equivalentes a sete estádios do Maracanã. Segundo Marchesan, não há mais espaço para abarcar o crescimento do evento e que há intenção de expandir.

Os organizadores também declararam que pretendem ampliar a participação de empresas estrangeiras na próxima edição. O presidente da feira declarou que os recordes na exportação de commodities agrícolas e a conquista novos mercados aumentam a percepção no exterior de que o Brasil é um país altamente competitivo, o que se reflete na procura pela feira para compra e venda de tecnologia.

O evento deste ano recebeu expositores e visitantes de mais de 50 países, incluindo representantes de Espanha, República Tcheca, Índia, Estados Unidos, Colômbia, Holanda e Hong Kong. A feira contou ainda com um pavilhão italiano, com 19 empresas e instituições do país europeu, e um pavilhão chinês, com 60 companhias.