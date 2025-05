Grana Sem Drama: 3 formas práticas para começar a investir ainda neste mês

Se você acredita que é preciso um montante expressivo na sua reserva financeira para começar a investir, saiba que a partir de R$ 30 já é possível fazer o seu dinheiro render.

Por isso, empregar o seu dinheiro, mesmo com valores baixos, em produtos que façam ele render são uma excelente maneira de adquirir o hábito de administrar suas próprias finanças e praticar uma boa gestão pessoal.

Algumas alternativas de aplicações financeiras te permitem investir com valores baixos, além de possibilitarem um resgate rápido em caso de emergência.

Nossa colunista Pollyana Félix, empresária e especialista em comunicação, separou três produtos de fácil acesso para começar a investir a qualquer momento e com qualquer valor a partir de R$ 30.

Eles vão desde o Tesouro Direto, com diversas opções de escolha a depender do seu perfil, até o CDB com liquidez diária, em que é possível resgatar o valor no mesmo dia da solicitação. Entenda as vantagens de cada um!

*Grana Sem Drama é uma parceria semanal entre UOL e Pollyana Félix sobre planejamento e liberdade financeira.