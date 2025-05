Mesmo com sorteio de carros, 1º de Maio de centrais tem público reduzido

O ato de 1º de Maio organizado hoje pelas centrais sindicais na zona norte de São Paulo reuniu um público abaixo do esperado apesar do sorteio de dez carros.

O que aconteceu

Organizadores estimam comparecimento de "milhares de pessoas" ao evento. De acordo com eles, não é possível cravar o número exato de trabalhadores presentes. Do palco, era possível ver áreas não-ocupadas mais ao fundo do gramado do Campo de Bagatelle, na zona norte, onde o ato aconteceu. Edições anteriores já chegaram a reunir 900 mil pessoas.

Liderança estima público maior do que no ano passado, mas inferior ao verificado antes da pandemia. Segundo Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), a situação era esperada e há um trabalho em curso por parte das centrais para recuperar o apelo anterior. Em 2024, o ato realizado em Itaquera, na zona leste com a presença do presidente Lula (PT) atraiu cerca de 2.000 pessoas e foi considerado um fiasco.

A meu ver, as expectativas foram contempladas (...) O público foi maior do que o verificado em 2024, mas ainda está muito distante do que era no passado. Com as mudanças que ocorreram, o movimento sindical ainda está um pouco distante das necessidades efetivas - em especial, da juventude. É preciso buscar elementos que despertem nessa juventude o interesse de estar participando do movimento sindical

Ricardo Patah, presidente da UGT

Sorteio de carros era aposta para atrair mais gente, mas dividiu festa em duas. A decisão de entidades como Força Sindical e CTB (Central de Trabalhadores do Brasil) de sortear veículos não foi aceita pela CUT (Central Única dos Trabalhadores), que organizou outro evento em São Bernardo do Campo (na Grande São Paulo).

Lula não veio

Diante da situação, o presidente Lula (PT) optou por não comparecer aos atos. Ele enviou os ministros Cida Gonçalves (mulher), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macedo (ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência) para representá-lo.

Ministro do trabalho admite que mobilização gerada pelo ato já foi maior no passado. Marinho diz acreditar que, no futuro, o evento pode voltar a atrair os grandes públicos que já reuniu em anos anteriores.

Acho que as centrais estão num processo de retomada. Hoje, não foi um público que eles estavam acostumados a fazer no passado. Evidentemente, acredito que a capacidade estrutural de mobilização também não foi a mesma que eles já tiveram no passado. Tudo isso faz parte de um processo. Mas dando continuidade eu tenho certeza que o ano que vem pode ter mais que esse ano, que 2027 pode ter mais que 2026 e assim sucessivamente.

Luiz Marinho, ministro do trabalho

"Quem tem que falar sobre isso são as centrais", disse Macedo sobre o público pequeno. Após ir ao evento na zona norte, o ministro seguiu para o ato da CUT em São Bernardo do Campo.