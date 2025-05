Anvisa retoma proibição da venda de creme dental da Colgate

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) restabeleceu a proibição de comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint no país. A proibição, que tinha sido suspensa, voltou a valer após a fabricante do produto retirar um recurso que havia apresentado à Justiça contra a interdição.

As reclamações de consumidores que motivaram a proibição eram de reações alérgicas após a escovação, com sintomas como inchaço da boca, sensação de ardência, irritação e vermelhidão.

O que aconteceu

Anvisa retoma interdição de pasta de dente da Colgate. A medida cautelar para a suspensão das vendas do creme dental Colgate Total Clean Mint tinha sido determinada pelo órgão regulador no dia 27 de março. A determinação inicial valeria por 90 dias, mas foi interrompida após a Justiça acatar um recurso apresentado pela fabricante no mesmo dia.

Colgate retirou recurso para interromper a proibição. Com a retirada da contestação, a interdição do produto volta a valer.

Empresa diz acreditar em "resolução oportuna do tema". Segundo a Colgate, a retirada do recurso é motivada pela "colaboração contínua" com o órgão regulador e o avanço das investigações técnicas sobre o creme dental. (Leia abaixo a íntegra da explicação da Colgate.)

Suspensão aconteceu após reclamação de consumidores. Segundo a Anvisa, ao menos oito notificações envolvendo "eventos adversos" com a pasta foram registradas entre 1º de janeiro e 19 de março deste ano.

Queixas envolvem reações alérgicas após a escovação. Os principais sintomas relatados são: inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral), sensação de ardência, dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão.

Fabricante garante que produto não é prejudicial à saúde. Em nota, a Colgate destaca a segurança e a qualidade do creme dental Total Clean Mint e afirma que o produto segue os "rígidos padrões das agências regulatórias".

Leia a íntegra da nota enviada pela Colgate

"A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a Anvisa seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento."