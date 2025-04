Dólar recua e caminha para fechar abril abaixo de R$ 5,70

O dólar abre a última sessão de abril em leve queda, rumo ao primeiro fechamento mensal abaixo de R$ 5,70 em sete meses. Às 9h36, a moeda norte-americana recuava 0,11% e era negociada por R$ 5,625.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em leve queda. A variação negativa acompanha o desempenho dos últimos dias, com o mercado atento ao "tarifaço" de Donald Trump e a véspera do feriado do Dia do Trabalho.

Moeda recuou nas últimas oito sessões. A trajetória resulta na queda de 4,41% da divisa norte-americana ante o real no período, de R$ 5,891 para R$ 5,631.

Divisa segue para fechar o mês em queda. Para a sequência ser revertida, é necessário que o dólar avance mais de R$ 0,07 nesta última sessão de abril. O último fechamento mensal da moeda abaixo de R$ 5,70 foi em setembro do ano passado (R$ 5,447).