Brasil cria mais de 650 mil vagas com carteira assinada no 1º trimestre

O Brasil criou 654.503 empregos com carteira assinada no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é 9,8% menor do que o apurado no mesmo período do ano passado.

O que diz o Caged

Contratações formais superam as demissões no primeiro trimestre. A criação de 654.503 novos postos formais reflete o volume positivo de admissões com carteira assinada em todos os três meses deste ano. O destaque fica para as mais de 400 mil vagas abertas no mês de fevereiro.

Criação de postos é a menor para o primeiro trimestre desde 2023. Na ocasião, o saldo de contratações superou as demissões com 537.503 novos empregos formais. No ano passado, o acumulado entre janeiro e março resultou em 725.973 novas vagas.

Desempenho repõe as perdas do último trimestre do ano passado. O volume de contratações celetistas no primeiro trimestre deixa para trás as 307.320 demissões registradas no acumulado dos últimos três meses de 2024. O saldo negativo é recorrente para o período devido ao fim das contratações temporárias.

Somente no mês de março, foram abertos 71.576 postos formais. O resultado é segundo menor de toda a série histórica do Novo Caged, divulgado desde 2020, ano que marca o pior resultado para o mês, com a demissão de mais de 294 mil profissionais em meio à pandemia no novo coronavírus. No mesmo período do ano passado, o foram registradas 201.020 contratações com carteira assinada.

O que é o Caged

O indicador mede o andamento do mercado formal de trabalho. Divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados recebe relatórios das empresas para definir a quantidade de contratações e demissões com carteira assinada no Brasil.

Informações do Caged são coletadas a partir do sistema eSocial. A ferramenta é responsável por unificar as informações de trabalhadores e empresas. A adoção extinguiu o modelo antigo para a coleta das informações e resultou na criação do Novo Caged, que traz as estatísticas do mercado formal de trabalho desde janeiro de 2020.

Caged usa metodologia diferente da Pnad Contínua, do IBGE. Ainda que ambos os indicadores tragam informações sobre o mercado formal, as divulgações da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) são mais completas e definem o nível de desemprego. A base da pesquisa é o movimento do mercado dentro de um intervalo de três meses.