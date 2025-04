Josias: fala de Haddad sobre ressarcimento a vítimas do INSS é crua e cruel

A fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas, vítimas de uma fraude bilionária no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pode ser definida como "crua e cruel", segundo avaliação feita pelo colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

A gente costuma dizer aqui que 'o crime mora perto e a justiça mora longe'. Aqui houve um crime. Assaltaram os aposentados. Só que o ressarcimento depende da Justiça, e o tempo da Justiça, sabemos todos, é um tempo muito lento. Josias de Souza, colunista do UOL

Na semana passada, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, pediu demissão após ter sido alvo da Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema começou na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Ontem, ao participar de reunião de comissão na Câmara dos Deputados, Lupi admitiu o erro ao contratá-lo e afirmou que o oficializou no cargo por "simpatia, distinção e responsabilidade".

Questionado sobre o ressarcimento, nesta quarta-feira (30), Haddad disse que ainda aguarda o posicionamento da CGU (Controladoria Geral da União) e da AGU (Advocacia Geral da União), órgãos que investigam e atuam no caso, mas negou que o dinheiro virá do orçamento público.

Ao Canal UOL, Josias disse que a responsabilização pela fraude está em camadas e que, lá no fim das contas, a dívida poderá ser cobrada da União.

O que o ministro está dizendo é o seguinte: 'dos cofres públicos não vai sair'. Em tese, pode sair, sim, dos cofres públicos, do tesouro nacional. Agora, ele é o guardião do tesouro nacional e dando essa declaração.

Há uma responsabilização em camadas: num primeiro plano, os responsáveis pelo dinheiro assaltado são os sindicatos, que realizaram o assalto. Mas aí é preciso de uma decisão judicial que confirme a responsabilidade das entidades. E, lá na ponta, quando a decisão sair, essas entidades já terão sumido, porque elas só existem para roubar o aposentado.

No segundo plano, os responsáveis são os servidores públicos que deram causa e que facilitaram o assalto. Esses dirigentes que foram afastados cautelarmente. E, se lá na última ponta, o aposentado não conseguir o ressarcimento, aí eles vão na União. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: