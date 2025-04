Amcham: Não há sinais de recuo dos EUA em tarifa de 10% para o Brasil

As tarifas de 10% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil não têm nenhum sinal de recuo nas próximas semanas, afirmou o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

No caso brasileiro, essa é a indicação, de que esse piso se mantenha em 10%. Em relação aos outros países, essa é a grande pergunta que está em aberto: se esses acordos vão levar esses países a esse piso de 10%, ou se nós teremos um novo piso, se haverá países que serão isentos completamente dessas medidas.

É importante também contextualizar que essa sobretaxa afeta uma parte do comércio, uma parte importante. No caso brasileiro, cerca de 70% das exportações brasileiras são alcançadas por essa sobretaxa de 10%.

Abrão Neto

Abrão Neto disse, no entanto, que há outros setores importantes da exportação brasileira que podem ter uma sobretaxa de até 25%.

É o caso do aço, do alumínio, das autopeças. Ontem, houve um anúncio em relação a automóveis, esses setores estão sujeitos a sobretaxa de 25% e há a possibilidade de outros setores também terem uma taxação maior, produtos derivados de madeira, há uma investigação em curso nos Estados Unidos.

Essa semana se anunciou também a abertura de uma investigação na área de minerais críticos. Então tudo isso para dizer que esse é um cenário ainda bastante movediço. É difícil se traçar com firmeza qual é o piso, porque no nosso entendimento haverá variações importantes nas próximas semanas e meses.

Abrão Neto

Tarifaço de Trump traz mais apreensão do que oportunidades para o Brasil, diz Amcham

Abrão Neto alertou também que as tarifas Trump trazem mais apreensão do que oportunidades para o Brasil no mercado de exportação.

Um aumento de tarifas tem a inclinação de encarecer as exportações brasileiras e reduzir a competitividade do país no acesso ao mercado americano. Então, de forma mais ampla, a perspectiva é mais de apreensão sobre esses impactos do que se buscar efetivamente oportunidades.

Claro que, pontualmente, pode-se surgir algum espaço adicional para as exportações brasileiras em outros mercados que tenham, por exemplo, uma redução da participação americana e mesmo dentro do mercado americano, por exemplo, em produtos, que o Brasil tem competição com a China.

Mas, de novo, a gente está falando de um cenário que ainda não está estabilizado. Então, traçar uma previsão de que o Brasil pode ganhar no mercado americano no setor X, Y ou Z, me parece ainda um cenário muito incipiente.

Abrão Neto

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: