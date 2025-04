Amanda Klein: Trump tem 1360 dias pela frente e quase ninguém para freá-lo

Ao completar 100 dias de seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue tentando testar os limites de seu poder e, praticamente, não encontra resistência pelo caminho, afirmou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto.

Na visão do restante do mundo, são 100 dias totalmente disruptivos e caóticos. Nunca um mandatário tentou tão freneticamente testar os limites do poder presidencial, virar a balança do sistema de freios e contrapesos que estrutura a democracia americana em favor do poder executivo.

Um punhado de pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias aponta que Trump tem a pior popularidade para o início de mandato desde pelo menos a década de 50, mas mantém apoio no seu eleitorado convicto. Por enquanto, há poucas coisas que podem frear o republicano e ainda restam 1360 dias.

Amanda Klein

O projeto Trumpista de poder é 'resetar' a América em todas as suas dimensões, da política externa, passando pela economia, política imigratória e de costumes. Trump trocou o 'soft power', construído por décadas nos Estados Unidos, pelo 'hard power' do grande porrete.

E ele faz isso por meio de uma enxurrada de ordens executivas que usa para governar de forma imperial, ignorando o Congresso. O republicano fechou agências federais, encarregou um homem mais rico do mundo, o aliado Elon Musk, que está encarregado de desmontar a burocracia de Washington e cortar milhões de empregos federais.

Trump invocou uma legislação do século XVIII, usada em tempos de guerra, para deportar imigrantes e até estudantes com vistos válidos sem o devido processo legal. Declarou guerra contra as universidades americanas, a liberdade acadêmica e de pensamento.

Deu as costas aos aliados do OTAN, entregou a Europa a própria sorte, enquanto bajula déspotas do quilate de Vladimir Putin, e oferece de mão beijada um narco do território ucraniano. Para culminar, declarou guerra comercial contra o resto do mundo e rompeu com multilateralismo.

Amanda Klein

