Agrishow lança livro sobre cadeia do agro para crianças

A Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, quer aproximar crianças e adolescentes do universo do agro. Além da expansão das visitas guiadas de estudantes pelo evento, a edição 2025 também trouxe o lançamento de uma publicação infantil.

Com título "Exploradores do Agro: uma viagem pelo campo", o e-book é gratuito e tem como proposta mostrar a importância do agronegócio no dia a dia das pessoas.

O livro foi disponibilizado no site Agrishow Digital, canal de conteúdo da feira, e não traz assinatura de nenhuma editora, autores ou entidades além da feira. O lançamento faz parte das celebrações da 30ª edição do evento.

De acordo com a organização do evento, o "conteúdo é educativo e visa orientar as próximas gerações sobre como o setor contribui para a produção de alimentos e outros produtos essenciais." A história é narrada por João e Maria, duas crianças que convidam os pequenos a descobrirem como o agro faz parte do cotidiano — do café da manhã até o combustível do carro.

A história também traz conceitos como sustentabilidade, proteção da natureza e uso de energias renováveis, bem como jogos e passatempos voltados aos pequenos de 7 a 10 anos.

Essa jornada rumo ao futuro tem seu ponto de partida no presente, através da educação, da valorização de quem se dedica ao agronegócio e do estímulo à curiosidade", diz a nota do lançamento.

João Marchesan, presidente da Agrishow, destacou no lançamento da feira, em abril, que o e-book integra a campanha "O Futuro do Agro de A a Z", apresentada este ano na feira. Marchesan destacou na ocasião a importância de gerar conteúdo com informações corretas sobre o papel do agro brasileiro e a produção sustentável.

Também confirmou parcerias para receber estudantes de ensino fundamental e médio ao longo do evento, mostrando que o campo e suas tecnologias trazem diversas possibilidades para os jovens das cidades.

Programa Agro na Escola completa 25 anos

Não é de hoje que o agronegócio investe na formação de jovens de olho no futuro do setor. O programa "Agronegócio na Escola", promovido pela Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), uma das entidades realizadoras da Agrishow, é um exemplo de como o setor agropecuário capta e capacita formadores desde as primeiras fases escolares.

Pioneiro e gratuito, o projeto surgiu há 25 anos na região de Ribeirão Preto e hoje é transmitido online para todo o país.

A programação é exclusiva para professores e gestores escolares, incluindo secretários municipais e prefeitos e dirigentes estaduais de ensino, e distribui prêmios para as melhores iniciativas de ensino sobre o agro. Os itens são escolhidos pelos próprios ganhadores e tem como objetivo enriquecer e estrutura o ambiente escolar e a vida de alunos e professores.

A próxima edição está marcada para começar no dia 16 e as inscrições estão abertas no site da Abag. Até 2024, o projeto já havia alcançado cerca de 325 mil alunos e 5,5 mil professores de 282 municípios brasileiros.

Visitas de campo e cartilha

Professores e estudantes interessados em conhecer o universo da ciência agronômica do setor sucroenergético podem também aproveitar as iniciativas do Centro de Cana do IAC (Instituto Agronômico), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Em parceria com a Abag, a entidade recebe uma escola por mês. "A cada oportunidade, cerca de 30 alunos percorrem as áreas, como o Jardim Varietal e o Núcleo de Mudas Pré-Brotadas, e conhecem de perto, por exemplo, placas com cultura de fungos e bactérias", informou o instituto em nota.

Além dessa ação, o IAC realiza todos os anos o evento "Portas Abertas", que recebe a sociedade na sede, em Campinas, para expor pesquisas de todos os centros de pesquisa. "A instituição possui um programa de visita, que atende de crianças a universitários. Em determinados eventos distribuímos a cartilha 'O que o IAC faz por você?', material voltado para crianças", dizem os organizadores.