Trump assina ordem para reduzir peso do tarifaço sobre setor automotivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem para reduzir o impacto das tarifas que ele mesmo impôs ao setor automotivo.

O que aconteceu

O alívio será nas tarifas sobre as peças importadas usadas em carros fabricados nos Estados Unidos. O republicano concordou em conceder às montadoras créditos de até 15% do valor dos veículos montados nos EUA.

Esses créditos poderão compensar o valor das peças importadas. A intenção é dar tempo para que as cadeias de suprimentos substitua o produto importado. Isso dará à indústria um "pequeno alívio", disse Trump após a assinatura, segundo a Reuters.

Só queríamos ajudá-los... Se eles não conseguem as peças, não queríamos penalizá-los.

Donald Trump

A mudança ocorre no dia em que Trump viaja para Michigan, berço da indústria automobilística. A medida também antecede em poucos dias a entrada em vigor de uma nova série de tarifas de importação de 25% sobre componentes automotivos.

A decisão tenta estancar o aumento de sua impopularidade. O americano está descontente com os indícios de que o tarifaço reduzirá o crescimento do país e poderá elevar a inflação e o desemprego. Trump está às vésperas de completar 100 dias no cargo.

A indústria automotiva dos EUA pediu a Trump que recuasse. Ela reivindicou na semana passada que Trump não impusesse tarifas de 25% sobre peças automotivas importadas, alertando que isso aumentaria os preços e reduziria as vendas de carros. Trump já havia dito que só imporia essas tarifas até, no máximo, o dia 3 de maio.

As tarifas sobre peças automotivas podem desorganizar a cadeia global de suprimentos. A tese é do setor automobilístico americano, que enviou uma carta ao governo dizendo que o valor cobrado iria "desencadear um efeito dominó que levará a preços mais altos para os consumidores, queda nas vendas das concessionárias e tornará a manutenção e o reparo de veículos mais caros e menos previsíveis".

Assinam o documento empresas como General Motors, Toyota, Volkswagen e Hyundai. "A maioria dos fornecedores automotivos não tem capital suficiente para lidar com uma disrupção abrupta causada por tarifas. Muitos já enfrentam dificuldades e correrão o risco de paralisações na produção, demissões e falência", diz o texto.

Basta a falência de um fornecedor para provocar a paralisação da linha de produção de uma montadora.

Carta das montadoras

Segundo membros do governo, Trump ouviu a reclamação. "O presidente está construindo uma parceria importante com os fabricantes nacionais e com os nossos grandes trabalhadores americanos", declarou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, em comunicado da Casa Branca que antecedeu o anúncio do republicano.