Imposto de Renda 2025: tire suas dúvidas com o chatbot do UOL

A declaração do IR ainda não saiu porque surgiram mil dúvidas? Agora você pode contar com o Chatbot IR 2025, do UOL, para esclarecê-las e fazer sua entrega dentro do prazo da Receita Federal, que vai até 30 de maio.

Clique aqui para testar o Chatbot IR 2025, do UOL.

A ferramenta ajuda você a fazer a sua declaração, tirando as principais dúvidas, como deduções e forma correta de declarar patrimônio e procedimentos de saúde, entre outros —mas não ajuda a fugir das regras oficiais.

Impulsionada por inteligência artificial, ela se baseia em conteúdos do UOL Economia e em dados oficiais para dar respostas atualizadas e de acordo com a Receita Federal.

Como funciona

Assinantes do UOL podem fazer perguntas ao chatbot para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda . Elas serão analisadas com base em reportagens produzidas pelos jornalistas do UOL e apuradas com especialistas.

. Elas serão analisadas com base em reportagens produzidas pelos jornalistas do UOL e apuradas com especialistas. Quanto mais clara for a sua pergunta, melhor será a resposta. Se a dúvida persistir, tente reformulá-la --isso ajuda a IA a entender e responder com mais precisão.

Se a dúvida persistir, tente reformulá-la --isso ajuda a IA a entender e responder com mais precisão. A IA foi desenvolvida com técnicas que limitam sua criatividade, para que ela se concentre nos conteúdos do UOL baseados em dados oficiais. Além disso, foi treinada para falar apenas sobre Imposto de Renda.

Além disso, foi treinada para falar apenas sobre Imposto de Renda. A redação do UOL testou o chatbot e encontrou poucas inconsistências. No entanto, como toda inteligência artificial, não é imune a erros. Para questões mais complexas e somas relevantes de dinheiro, procure um contador especializado. A ferramenta tem fins informativos e não configura aconselhamento formal.

Como acessar

Para aproveitar a novidade, basta acessar a página do Chatbot IR 2025.

Se você já é assinante do UOL, entre na sua conta e comece a conversar. Caso contrário, faça a assinatura, que dá direito ainda a diversos outros benefícios.