BC: 'Impacto do juro alto para empresas será mais moderado do que em 2015'

O BC (Banco Central) prevê que o atual ciclo de aumento de taxa de juros terá forte impacto para as empresas não financeiras. Ainda assim, as previsões apontam para um efeito mais moderado do que durante a crise de 2015 e 2016.

O que aconteceu

Atual ciclo de alta dos juros vai prejudicar as empresas, admite BC. O diretor de fiscalização da autoridade monetária, Ailton se Aquino Santos, afirmou, durante a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira, que os efeitos do atual patamar da taxa Selic serão sentidos pelas companhias do ramo não financeiro. Ainda assim, ele projeta um efeito menor do que o observado entre 2015 e 2016.

O aperto monetário vai ter impacto para as empresas não financeiras, mas nós estamos apontando que vai ser mais moderado que durante a recessão de 2015-2016.

Ailton De Aquino Santos, diretor do BC

Empresas menores sentem os efeitos dos juros mais rapidamente. Diogo Guillen, diretor de política econômica do BC, explica que as micro e as pequenas empresas sentiram a política monetária restritiva primeiro. "Empresas menores ou maiores vão sofrer mais, vão sofrer mais rápido", avalia. A ponderação considera a menor capacidade que elas têm para renegociar as dívidas com os bancos.

Taxa Selic alcançou o maior patamar desde outubro de 2016. O nível de 14,25% ao ano foi atingido em março, após cinco altas consecutivas da taxa básica de juros da economia. Para a próxima reunião, em maio, o Copom (Comitê de Política Monetária) 1 ponto percentual em maio, mas não confirmam se será o fim do ciclo de aperto monetário.

Mercado financeiro prevê que a Selic vai atingir 15% ao ano. Caso a expectativa seja confirmada, a taxa básica de juros encerrará 2025 no maior patamar desde julho de 2006 (15,25% ao ano). A trajetória resulta da iniciativa do BC para direcionar a inflação ao centro da meta de 3% no acumulado em 12 meses, definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

BC garante não haver risco para a estabilidade financeira. O documento ressalta que o SFN (Sistema Financeiro Nacional) "permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas". Também é enfatizado que os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário nacional.

Condições financeiras restritivas podem limitar avanços. A autoridade monetária avalia que rentabilidade do SFN melhorou novamente, impulsionada pelo aumento do resultado de juros com operações de crédito e pelo recuo da materialização de risco. "Esse avanço gradual deve continuar, porém, com efeito mais moderado", diz o relatório.