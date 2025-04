Fã de Lady Gaga mostra avião remendado com fita prateada; tem perigo?

A foto de uma fã que voava para ver o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro causou medo em usuários do X. A imagem mostrava uma das asas do avião em que ela estava "remendada" por uma fita adesiva prateada.

O que era apenas uma forma de anunciar a viagem, virou uma discussão sobre o estado da aeronave, com muitos questionando se ela chegaria ao destino final.

Apesar do estranhamento, a fita é um recurso antigo da aviação, totalmente seguro.

Ela pode até parecer uma gambiarra, mas a técnica é certificada e autorizada pelos fabricantes dos aviões para fazer pequenos consertos nas fuselagens.

a caminho do rio de janeiro!! lady gaga me espere pic.twitter.com/Z363sadUDq -- afo (@worstdelrey) April 28, 2025

O que é essa fita?

Essa tira prateada é a speed tape, uma fita adesiva metálica para altas velocidades, que aguenta até 1000 km/h sem se soltar. Feita com alumínio, ela tem um poder de colagem maior que o de outra fita comum, é resistente a água, solventes, e aos raios ultravioleta, além de dilatar e contrair junto com o corpo do avião.

Não à toa, seu preço é elevado. Um rolo desta fita para uso aeronáutico com largura de 10 cm pode custar até US$ 700, cerca de R$ 4 mil.

Onde e quando ela é usada?

Fita metálica conhecida como speed tape sendo utilizada para proteger a carenagem de flape de um avião Imagem: Divulgação/Chris Bainbridge

Sua aplicação pode ocorrer na manutenção de partes não críticas de um avião, como quando ocorre um dano estético, mas que não compromete o voo. Um exemplo é uma pequena rachadura em alguma capa de proteção dos mecanismos de voo, algo que não coloque a segurança da viagem em risco.

Essas partes podem ser consertadas com essa fita antes da troca por outra peça, poupando tempo. Isso porque, caso não houvesse essa alternativa, o voo não poderia decolar até que uma outra proteção igual chegasse ao aeroporto onde o avião está parado.

Quando a speed tape é utilizada, a aeronave enfrenta algumas restrições. Uma delas, por exemplo, é o número de pousos e decolagens que poderão ser realizados ou horas voadas até que o problema anteriormente encontrado seja sanado definitivamente.

Outro uso é para a proteção dos selantes aplicados nos para-brisas das aeronaves. Esse produto funciona de forma semelhante ao silicone usado nos boxes de banheiro, e têm um tempo de cura que pode chegar a até 24 horas.

Para o avião não ficar parado enquanto o selante age, a área é protegida com a fita metálica, que evita a incidência de luz e umidade no local. Ainda é possível usar essa fita metálica para proteger um furo onde está faltando um parafuso, por exemplo (desde que essa falta não seja motivo para impedir a decolagem).

Na guerra, essa fita também tinha um papel importante. Ela era usada para consertar os furos causados por tiros na fuselagem dos aviões.

Frente de um Boeing 787-8 Dreamliner com diversos pedaços de speed tape Imagem: Divulgação/Aceebee

Fita também é usada na F1

Devido ao seu custo elevado, é difícil encontrar a mesma fita sendo utilizada em outros locais além da aviação. Ela aparece nas corridas de Fórmula 1.

Como essa fita metálica resiste muito bem à pressão do ar e ao calor, é utilizada em reparos estratégicos, como quando uma asa dianteira é danificada em uma corrida.

Modelos mais simples dessa mesma fita, mas que não necessariamente sejam homologados para o uso em aviões, estão à venda por valores inferiores a R$ 100. Esse tipo de adesivo é usado para reparos estruturais leves, como em carros que tiveram a lataria rasgada.

* Com informações da coluna Todos a Bordo, "É seguro voar em avião com fuselagem colada com fita adesiva?", publicada em 04/07/2021