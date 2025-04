Dólar abre o dia em leve alta após sete quedas diárias consecutivas

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar opera em leve alta e reverte parte das perdas ante o real registradas nos últimos sete pregões. Às 9h08, a moeda norte-americana recuava 0,25% e era comercializada por R$ 5,662.

O que aconteceu

Dólar comercial avança no penúltimo pregão do mês. A moeda norte-americana apresenta valorização em relação ao real desde os primeiros negócios da manhã. A alta devolve parte das quedas registradas nos últimos dias em meio à redução dos temores de guerra comercial entre China e EUA.

Cotação recuou R$ 0,24 nas últimas sete sessões. A tendência de baixa da moeda norte-americana foi iniciada no último dia 16 de abril. No período, o dólar recuou 4,14% em relação ao real, de R$ 5,891 para R$ 5,648. Ontem, a divisa registrou desvalorização de 0,68%.

No acumulado de abril, valor do dólar recuou 1%. O mês foi marcado pelo "tarifaço" sobre as importações norte-americanas. Os anúncios acenderam temores de guerra comercial entre a China e os EUA e fizeram o dólar ser negociado acima de R$ 6 durante duas sessões. A perda de força da moeda foi ocasionada nos dias seguintes pelos recuos de Donald Trump.