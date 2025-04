Dia das Mães deve levar 8 em cada 10 brasileiros às compras, diz pesquisa

Segunda data mais importante no calendário de vendas do varejo, o Dia das Mães deve mobilizar cerca de 133 milhões de consumidores em 2025. Oito em cada dez brasileiros afirmam que pretendem comprar presentes para a data, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, divulgada hoje.

Entre os que planejam presentear, dois terços devem gastar entre R$ 100 e R$ 500, faixa que concentra 61% das intenções de compra — um sinal, diz o estudo, de que o comércio deve registrar aquecimento em todas as regiões e classes sociais.

O que mostra a pesquisa

Aumentou o percentual de quem está disposto a gastar. A pesquisa do Instituto Locomotiva foi realizada entre os dias 18 e 28 de março com 1.499 pessoas em todo o país, e apontou um aumento no percentual de intenção de compra no Dia das Mães em relação ao ano passado, quando 71% dos brasileiros afirmaram ter presenteado alguém. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Minoria não irá presentear. Pelo menos 13% dos entrevistados já fizeram a compra do presente, enquanto 69% destacaram a intenção. Apenas 18% afirmaram que não compraram e nem comprarão.

A intenção de compra é mais alta entre consumidores das classes D e E. A pesquisa também identificou que o desejo de compra está presente em todas as camadas da população, mas com maior destaque nas classes D e E, em que 87% afirmam que vão às compras ante 81% da classe C e 80% dos que estão na A e B.

Até R$ 500 em presentes para o Dia das Mães. Dois a cada 3 brasileiros preveem gastar entre R$ 100 e R$ 500 com presentes para data celebrada no dia 11 de maio - segundo domingo do mês. Esse total representa 61% da população. Outros 19% disseram que devem gastar até R$ 100, ticket médio de 34% dos entrevistados das classes D e E.

"A data impulsiona o consumo tanto nos grandes centros quanto nas periferias. O valor do presente pode variar, mas os filhos de todas as classes querem presentear essa figura tão importante", afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Expectativa do setor de beleza e moda - e das homenageadas

Cosméticos e roupas são as escolhas mais frequentes. O estudo detalha que entre aqueles que já compraram ou pretendem comprar algum presente, a maioria dá preferência para cosméticos (47%) e roupas, indicada pelo mesmo percentual.

Janela de oportunidade para os setores. Meireles observa que essas são categorias com diversas faixas de preços, fácil adequação a diferentes perfis de presente e que têm grande diversidade de escolhas. "Para o setor, isso significa uma janela clara de oportunidade: a data aquece as vendas, acelera giro e impulsiona o faturamento tanto no comércio físico quanto online", destaca.

Chocolates também foram citados por 39% dos brasileiros. Assim como calçados, opção de presente de 29%. Na sequência aparecem as flores, com 28% das menções, cestas de café da manhã e alimentos personalizados (23%), eletrônicos (16%), serviços de relaxamento e autocuidado (13%) e livros, preferência de 7% dos entrevistados. Outras opções somam 1%.

Os resultados refletem respostas múltiplas. Durante a pesquisa os entrevistados puderam indicar mais de um tipo de presente. As mães são as principais destinatárias dos presentes. Mas a pesquisa também aponta que companheiras, sogras, irmãs e outras mulheres também serão lembradas na data.

A expectativa das homenageadas também é alta. Nove em cada 10 mães brasileiras esperam ganhar algum presente no segundo domingo de maio.