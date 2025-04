Haddad: 'Brasil tem tudo para crescer, mesmo com turbulências geopolíticas'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal mantém as perspectivas positivas para o crescimento da economia, mesmo com as recentes "turbulências geopolíticas".

O que aconteceu

Haddad prevê manutenção do avanço do PIB nacional. O ministro da Fazenda afirma estar otimista com o crescimento econômico do Brasil, mesmo diante das recentes adversidades globais. "Estamos falando de um cenário no qual o Brasil tem tudo para crescer, mesmo com as turbulências geopolíticas que estão acontecendo", disse em apresentação no Safra Macro Day 2025.

Ministro vê maior consumo das famílias e investimentos. Segundo Haddad, os dois componentes determinantes para o cálculo do PIB (Produto Interno Bruto) - soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país - serão determinantes para o avanço da economia. "Não precisamos de um impulso maior do que esse para crescer bem", afirmou.

Ele aposta em oportunidades com o "tarifaço" de Trump. Na avaliação do ministro da Fazenda, as cobranças impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações norte-americanas podem abrir espaço para o Brasil. "O que está acontecendo no mundo hoje representa uma oportunidade para o Brasil fazer valer a diplomacia comercial e obter vantagens importantes do ponto de vista de acordos bilaterais", disse Haddad.

O Brasil mantém canais de comunicação para acordos com a China, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Isso não é de agora.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Tarifas abrem espaço para "regionalização", diz Haddad. O ministro da Fazenda descarta a possibilidade de que as políticas defendidas por Trump resultem na proteção individualizada dos países. Ainda assim, ele avalia o avanço das políticas mais regionalizadas. "Se for essa tendência, eu penso que o Brasil poderia apoiar esse tipo de movimento, que pode nos favorecer pelo fato de representarmos metade da economia da América do Sul."