Dólar alto no Brasil não depende só da política de Trump, diz especialista

O crescimento do dólar no Brasil não depende apenas da política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicou Laércio Hypolito, assessor da OnField Investimentos, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

A tendência é que o dólar no Brasil continue alto. Nós tivemos o dólar chegando no auge. Na hora em que as políticas de tarifas do Trump foram divulgadas, o dólar saiu de mais de R$ 6,00 para R$ 5,60. O dólar alto não depende só dessa política do Donald Trump aqui no Brasil.

Essa gangorra deve continuar, mas nós não podemos esquecer que, além dessa guerra comercial, no Brasil, nós temos um problema sério que é a preocupação que o mundo tem com a política fiscal brasileira.

Laércio Hypolito

Após engatar uma sequência de seis quedas diárias consecutivas, o dólar abriu a semana em leve alta. Às 9h09 de hoje, a moeda norte-americana avançava 0,13% e era negociada por R$ 5,694.

O especialista detalhou as adversidades que o Brasil encontra internamente que também fazem com que o valor do dólar se eleve.

Como que vão ser tratadas as contas públicas pelo governo brasileiro? Isso fez com que milhões e milhões de dólares saíssem do nosso país o ano passado, que levou uma forte valorização do dólar. E nós temos essa preocupação aqui que continua.

O problema com os gastos públicos, com a política fiscal do governo brasileiro, continua. E isso continua levando o dólar as alturas. Nós podemos ter uma oscilação, uma pequena queda, uma queda para em torno de R$ 5,60, mas não é um preço que deve persistir por muito tempo. Nós devemos ter ainda muita volatilidade no dólar por conta dessas preocupações com a política fiscal e com as contas públicas brasileiras.

Laércio Hypolito

