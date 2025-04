Dólar interrompe trajetória de queda e abre a semana em leve alta

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após engatar uma sequência de seis quedas diárias consecutivas, o dólar abriu a semana em leve alta. Às 9h09, a moeda norte-americana avançava 0,13% e era negociada por R$ 5,694.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em leve valorização. A alta nos primeiros negócios desta semana reverte parte das perdas da moeda norte-americana ante o real ao longo dos últimos dias.

Moeda recuou nas últimas seis sessões. Com as variações negativas, o dólar acumulou queda de 3,46% no período, de R$ 5,891 para R$ 5,687. Somente na semana passada, a baixa superou os 3%.