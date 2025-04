Amanda Klein: Em 100 dias de governo, Trump vê bolsas com queda de até 8%

Prestes a completar 100 dias de seu segundo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acumula uma queda de até 8% nas bolsas do país desde que assumiu em 20 de janeiro, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

É importante ressaltar que, apesar dessa alta [na semana passada], o S&P 500, por exemplo, ainda está cerca de 8% abaixo desde quando Donald Trump tomou posse.

E, nesse contexto, o governo Trump caminha para ter os piores 100 primeiros dias de um presidente desde 1974, no mandato de Gerald Ford.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL lembrou que, ao contrário do que aconteceu no seu primeiro mandato, Trump deve ter um balanço bastante negativo, principalmente no que diz respeito ao desempenho das bolsas americanas.

Normalmente, os primeiros 100 dias de um mandato é um momento simbólico em que vários presidentes se apresentam para fazer o balanço da sua gestão. O balanço da gestão de Donald Trump caminha para ser bastante negativo, inclusive das bolsas de valores que ele sempre se gabou de, no seu primeiro mandato, terem subido muito. Não é o que acontece no segundo mandato.

Amanda Klein

Dólar alto no Brasil não depende só da política de Trump, diz especialista

O crescimento do dólar no Brasil não depende apenas da política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicou Laércio Hypolito, assessor da OnField Investimentos.

A tendência é que o dólar no Brasil continue alto. Nós tivemos o dólar chegando no auge. Na hora em que foi divulgada as políticas de tarifas do Trump, o dólar saiu de mais de R$ 6,00 para R$ 5,60. O dólar alto é uma coisa que não depende só dessa política do Donald Trump aqui no Brasil.

Essa gangorra deve continuar, mas nós não podemos esquecer que, além dessa guerra comercial, aqui no Brasil nós temos um problema sério que é a preocupação que o mundo tem com a política fiscal brasileira.

Laércio Hypolito

