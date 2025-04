Eataly Brasil vai mudar marca e ganhar um novo formato

Do UOL, em São Paulo

O mercado italiano Eataly vai deixar de operar no Brasil. O endereço atual em São Paulo vai ganhar um novo nome e passará, inclusive, a aceitar restaurantes e produtos que não estejam atrelados à culinária italiana. A informação foi publicada pela coluna do Broadcast, no "Estadão".

O que aconteceu

A mudança tem como plano frear a perda de parceiros e clientes no endereço. A Cristallo não renovou o contrato e deixou o ponto no mês de fevereiro.

O novo formato, no entanto, deve manter uma parte da essência do Eataly. A principal mudança deve ser a possibilidade de diversificar a nacionalidade da cozinha e demais produtos comercializados. Ainda não há data oficial para o início do novo modelo. O novo nome pode, inclusive, vir a partir de um "naming rights".

Batalha judicial pelo uso da marca no país. A gestão brasileira vinha tentando recuperar o direito que foi perdido numa disputa com o grupo italiano no início de 2025, que proibia o mercado de mencionar o nome original.

Mesmo em caso de vitória na decisão na disputa contra os italianos, é remota a chance da marca Eataly ser retomada no local. A tendência é buscar uma indenização.

O grupo entrou em recuperação judicial no fim de 2024. Agora, a empresa realiza ajustes internos após contrair uma dívida de R$ 50 milhões.

A empresa também foi alvo de outro processo recente. Em fevereiro, a proprietária do imóvel, a Caoa Patrimonial, alegou atrasos em aluguéis e dívidas de IPTU e pediu a desocupação do prédio.

No pedido de recuperação judicial, o grupo brasileiro diz que a crise financeira se deu como reflexo dos impactos da pandemia, além dos altos custos do aluguel e de importação dos produtos vendidos no mercado. Atualmente, o controle é do fundo Wings, que diz ter injetado R$ 20 milhões para tentar equalizar os problemas.

Eataly foi concebido em Turim, na Itália, em 2007, e se consolidou com um tradicional mercado. O modelo foi reproduzido ao redor do mundo, incluindo Nova York, Paris, Chicago, Londres e Tóquio. A chegada ao Brasil foi em 2015.

Até 2021, o nome foi operado pelo St. Marche em parceria com a matriz italiana. A partir de 2022, o SouthRock Capital ficou à frente do espaço. O SouthRock entrou com pedido de recuperação judicial, e o Eataly foi adquirido pelo fundo Wings, em 2023.