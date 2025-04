Ibovespa avança com apoio de Vale e balanços em foco

O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, voltando a flertar com os 133 mil pontos, tendo as ações da Vale entre os principais suportes antes da divulgação do balanço de primeiro trimestre da mineradora após o fechamento.

Resultados corporativos da safra do primeiro trimestre no Brasil também ocupavam as atenções, com Usiminas entre os destaques negativos mesmo após lucro acima do esperado, enquanto Hypera era destaque positivo após afirmar que espera antecipar a conclusão do processo de otimização de capital de giro.

Às 11h55, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,61%, a 133.023,6 pontos, buscando o quarto pregão seguido de alta. Na máxima até o momento, chegou a 133.316,37 pontos. O volume financeiro somava R$6,63 bilhões.

Em Nova York, o S&P 500 mostrava acréscimo de 1,17%, com investidores analisando resultados corporativos divergentes e atentos ao noticiário envolvendo guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Na visão da analista sênior Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, sentimento positivo nos mercados permanece frágil devido a comentários conflitantes. "De concreto, continua o 'show' de Trump", afirmou em comentário a clientes.

Na quarta-feira, a Casa Branca indicou que está aberta a reduzir as tarifas abrangentes sobre a China, e o presidente Donald Trump recuou em seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fazendo com que os índices subissem.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, porém, disse que uma medida para reduzir as tarifas não será tomada unilateralmente, enquanto a China afirmou que os EUA deveriam suspender todas as medidas tarifárias unilaterais se "realmente" quiserem acordo.

