Passageiro preso em banheiro pode levar centenas de Boeings à revisão

Do UOL, em São Paulo

Milhares de exemplares do Boeing 737 podem ter de passar por mudanças depois que um passageiro ficou preso no banheiro de um avião nos Estados Unidos. A rota, que não foi divulgada, teve de ser desviada para que a pessoa fosse solta.

O que aconteceu

A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) recebeu um relatório informando que um passageiro ficou preso no banheiro durante um voo, por causa de uma trava quebrada. Os comissários também não conseguiram abrir a porta, que era articulada em duas partes, então os pilotos tiveram de fazer um "pouso não programado", informou o site Business Insider.

A agência alertou que o passageiro corria risco de sofrer ferimentos graves caso acontecesse uma emergência, como uma turbulência ou algum problema médico.

Gasto com revisão

A situação pode fazer com que 2.612 aeronaves registradas no sistema norte-americano tenham de passar por revisão. Isso teria um gasto estimado em US$ 3,4 milhões (R$ 19,9 milhões).

O gasto às companhias aéreas que têm Boeings em sua frota inclui cálculos sobre a mão de obra e o preço das travas: cada uma vale US$ 481 (cerca de R$ 2.800). Mas, apesar do problema, a FAA avalia que grande parte desse gasto pode ser coberta pela garantia das peças, de acordo com o Business Insider.

A FAA identificou ao menos quatro tipos de travas defeituosas, que devem ser substituídas para evitar incidentes semelhantes no futuro. Por enquanto, a troca é apenas uma recomendação da agência.

A notificação inclui unidades do Boeing 737-700, 737-800, 737-900, 737-900ER, 737 Max 8 e 737 Max 9. O site da fabricante diz que 3.461 aviões desses tipos estão nas mãos de clientes dos Estados Unidos. Dois terços teriam travas defeituosas. A agência de aviação do país deu até o dia 27 de maio para que os donos das aeronaves deem algum retorno sobre a recomendação.