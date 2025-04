Ações de Hong Kong sobem com ganhos de tecnologia; mercados da China ficam estáveis

O principal índice acionário de Hong Kong fechou em alta, impulsionado por ações dos setores imobiliário e de tecnologia, enquanto os investidores aguardavam mais sinais das tensões comerciais em andamento entre os Estados Unidos e a China.

As ações chinesas ficaram praticamente estáveis. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,61%. O índice CSI 300 caiu 0,02%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,13%.

As ações imobiliárias onshore e offshore subiram em torno de 4% cada, depois que o primeiro-ministro da China pediu a liberação do potencial do mercado imobiliário e que os preços das moradias novas se estabilizem em março.

As principais empresas de tecnologia negociadas em Hong Kong subiram 1,9%, revertendo algumas perdas do dia anterior, depois que os EUA restringiram as vendas de chips da Nvidia para a China.

A China não prestará atenção se os EUA continuarem jogando o "jogo dos números das tarifas", disse o Ministério das Relações Exteriores chinês nesta quinta-feira, depois que a Casa Branca descreveu como o país asiático enfrentará tarifas de até 245% devido às suas medidas retaliatórias.

"Os EUA e a China estão presos em um jogo caro e sem precedentes, e parece que os dois lados não estão dispostos a recuar", disse Ting Lu, economista-chefe da Nomura para a China.

"Esperamos que as tensões entre essas duas megaeconomias piorem significativamente, especialmente porque a China tem feito grandes avanços nos setores de alta tecnologia, incluindo inteligência artificial e robótica", disse Lu.

As ações de semicondutores da China subiram 0,5%, uma vez que a taiuanesa TSMC, a maior fabricante de chips por contratação do mundo, registrou um salto de 60% no lucro trimestral.