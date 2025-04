INSS, Correios, bancos: o que não abre na Sexta-Feira Santa e Tiradentes

Os feriados da Sexta-Feira Santa e de Tiradentes alteram o funcionamento de vários serviços em todo o país. As duas datas são feriados nacionais, por isso fique atento às mudanças.

Repartições públicas

Por ser feriado, os órgãos municipais não terão expediente. Exceção é para serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do país não vão abrir nos dias 18 e 21 de abril. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 22, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na terça (22), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Pix segue funcionando normalmente. Já as áreas de caixas eletrônicos podem abrir, dependendo da decisão da instituição bancária.

Bolsa de Valores

Bolsa de valores (B3), em São Paulo, não vai funcionar na Sexta-feira Santa nem em Tiradentes. Todas as negociações serão retomadas na terça-feira (22).

INSS

Agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas nos dois dias. As atividades serão retomadas na terça-feira (22), normalmente.

Telefone 135 estará disponível para informações durante o feriado. O aplicativo Meu INSS também estará disponível —segundo o INSS, maior parte das solicitações pode ser resolvida direto pelo app.

Correios

Agências vão ficar fechadas nesta sexta (19) e na segunda-feira (21). As unidades que abrem de sábado podem funcionar, mas é necessário consultar a que atende a sua região. Na terça-feira (22), tudo volta ao normal.

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não.

Shoppings e comércio de rua

O funcionamento de lojas e comércio de rua é facultativo.

Já os shoppings devem operar com horário reduzido. Nesse período, as lojas costumam abrir das 14h às 20h, as praças de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 21h.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso na Sexta-feira Santa. Portanto, veículos com as placas finais 9 e 0 podem circular normalmente no Centro expandido da capital, onde vigora a regra.

Segunda-feira (21) também está mantida a suspensão, e podem circular veículos com placas finais 1 e 2. Na terça-feira (22), esquema volta ao normal, com restrição às placas finais 3 e 4, que não devem circular das 7h às 10h e das 17h às 20h.