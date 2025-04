Mudanças na Shein para driblar tarifaço impactam centro fabril na China

O rápido crescimento da varejista de "fast fashion" Shein foi tão importante para um grupo de comunidades nos arredores da metrópole chinesa de Guangzhou que elas foram apelidadas de "vilas Shein".

A empresa conseguiu se tornar uma gigante da moda vendendo mais de US$ 30 bilhões em mercadorias por ano com base em preços baratos e regras comerciais vantajosas, como a isenção de imposto de importação para produtos de baixo custo nos Estados Unidos.

A cadeia de produção com centenas de fábricas em funcionamento nesses vilarejos no sul da China, reagindo em tempo real a pedidos online de roupas a preços imbatíveis, também foi fundamental para o sucesso da Shein.

Em uma visita recente a comunidades no distrito de Panyu, no entanto, o clima era sombrio. Três donos de fábricas, juntamente com quatro fornecedores locais da cadeia produtiva, disseram que os pedidos locais da Shein estavam em declínio, atribuindo a queda às iniciativas da empresa de diversificar a produção para o Vietnã.

À medida que as empresas que dependem da China para a produção lidam com as tarifas de 145% dos EUA e com o cancelamento da isenção tributária para compras baratas da China, surgem muitas dúvidas sobre por quanto tempo o sucesso pode continuar — para as fábricas de Guangzhou, e também para a Shein.

O dono de fábrica sr. Li está no mercado desde 2006, fabricando roupas para o mercado doméstico chinês e também para outros países. Ele trabalha com a Shein há cinco anos e diz que os pedidos da empresa este ano caíram 50%, uma vez que uma parcela maior foi transferida para o Vietnã.

"O impacto é bastante óbvio", disse ele. "As tarifas não são algo que possamos ver um fim por enquanto, e não sabemos o que acontecerá em seguida."

Em Guangzhou, milhares de pequenos fabricantes produzem pequenos lotes de tops e minissaias por alguns iuanes cada, que são rapidamente enviados a jovens consumidores de todo o mundo que pagam alguns dólares pelos itens.

"Para ser sincero, o comércio eletrônico internacional tem sido uma loucura nos últimos dois anos. Antes, não havia esse tipo de negócio na China", diz o proprietário de fábrica e fornecedor da Shein sr. Hu. "Foi Xu Yangtian, da Shein, quem fez isso acontecer", disse ele, referindo-se ao empresário sino-cingapuriano e fundador da Shein. "Ele fez com que isso surgisse."

Hu e Li não quiseram usar seus nomes completos por motivos de privacidade.

A Shein, que recentemente obteve a aprovação do Reino Unido para abertura de capital (IPO, da sigla em inglês) em Londres — que só pode ir adiante com a aprovação dos órgãos reguladores chineses — também está investindo 10 bilhões de iuanes (US$1,37 bilhão) em projetos industriais no sul da China, incluindo um centro de cadeia de suprimentos de US$500 milhões no distrito de Zengcheng, em Guangzhou.

Ambos os donos de fábrica entrevistados pela Reuters confirmaram reportagens de que a Shein começou a incentivar seus maiores fornecedores a transferir a produção para o Vietnã, com pedidos mínimos prometidos e prazos de entrega mais longos.

"Desde o Ano Novo Chinês, quando Trump chegou ao poder, a Shein tem pedido a muitas das principais fábricas que encontrem maneiras de produzir no Vietnã", disse Hu, acrescentando que sua empresa, que emprega cerca de 100 pessoas e fabrica de 200.000 a 300.000 peças por mês para a Shein, era muito pequena para transferir-se a outro país.

Em um comunicado respondendo a perguntas da Reuters, a Shein disse que os relatos de que estava transferindo a capacidade da cadeia de suprimentos para fora da China eram "falsos" e apontou para um crescimento de fornecedores na China, que subiu de 5.800 no ano passado para 7.000.

A empresa não respondeu a perguntas relacionadas aos incentivos para que os principais fornecedores chineses abrissem fábricas adicionais no Vietnã, nem ao impacto que isso poderia ter sobre os volumes de pedidos de outros fornecedores chineses.

Vietnã ou falência

Um movimento para obter mais produtos a partir do Vietnã poderia ajudar a Shein a continuar enviando mercadorias para os EUA com taxas tarifárias mais baixas ou sem nenhuma taxa de importação para pacotes enviados sob um regime especial, embora não haja garantia de que o limite permanecerá para as mercadorias enviadas do Vietnã.

No entanto, isso também cria uma situação potencialmente cara e demorada em um setor no qual preço e tempo são essenciais.

"A diversificação de sua base de fornecimento e uma mudança significativa em seu modelo de negócios terão que andar de mãos dadas para a Shein", disse Sheng Lu, professor de estudos de moda e vestuário na Universidade de Delaware.

Sem mudar fundamentalmente o modelo de negócios, que consiste em produzir milhares de novos estilos em pequenos lotes e enviá-los rapidamente aos consumidores finais, a Shein não poderá diversificar sua cadeia de suprimentos e, sem diversificar a cadeia de suprimentos para fora do sul da China, não poderá mais enviar produtos diretamente aos consumidores dos EUA a preços baixos e sem tarifas, disse Lu.

"O modelo é realmente genial quando se pensa nele... mas a mudança de todo o modelo de negócios, com certeza, causará um obstáculo nos tempos de resposta e nos custos", disse Alison Layfield, diretora de desenvolvimento de produtos da ePost Global, que ajuda empresas a gerenciar os desafios de remessas e alfândegas internacionais.

"É claro que eles vão querer repassar esses custos para os consumidores, mas... os consumidores não vão fazer pedidos na quantidade e no preço que faziam no passado", acrescentou.

Para o proprietário de fábrica Li, o investimento de capital envolvido em uma mudança para o Vietnã, combinado com o que ele disse ser uma mão de obra menos produtiva em comparação com a China, torna a escolha pouco atraente.

"Aqui podemos terminar 1.000 peças de roupa em um dia, lá leva um mês", disse.

Embora ele planeje se apoiar mais em sua fábrica para abastecer o mercado doméstico, Li disse que, para alguns de seus compatriotas, não resta muita opção: "Eles têm apenas duas opções. Uma é ir à falência e a outra é ir para o Vietnã."

Reportagem adicional de Helen Reid