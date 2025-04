Bolsas da Ásia perdem fôlego, pressionadas por empresa do mercado de chips

As Bolsas de Valores asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, à medida que um tombo da Nvidia pesou em ações de semicondutores locais.

O que aconteceu

Nvidia puxa os mercados para baixo. Ontem, a Gigante de semicondutores alertou que prevê um encargo de até US$ 5,5 bilhões relacionado a restrições que o governo dos EUA impôs à exportação de seus chips AI H20 para a China, no último lance da crescente guerra comercial dos EUA com Pequim.

Empresa dá sinais de desvalorização. As ações da Nvidia recuaram 6,31% após o fechamento das Bolsas de Nova York e mostra perdas semelhantes na pré-abertura desta manhã. Também pesaram para a queda das ações asiáticas dados fracos de encomendas da ASML, fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips.

Principais índices asiáticos em queda. Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,03%, aos 33.913 pontos. O desempenho negativo foi estimulado pelas ações da Advantest (-6,5%) e Renesas Electronics (-4,2%), empresas de semicondutores. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 1,21%, a 2.447,43 pontos, com a baixa de 3,7% da SK Hynix, que fornece chips de memória para a Nvidia.

Mercados chineses em direções opostas. Os índices Hang Seng, de Hong Kong, e o SZSE Component, composto pelas 500 ações negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, recuaram, respectivamente, 1,91% e 0,85%. Por outro lado, o China A 50, formado pelos principais papéis das Bolsas de Xangai e Shenzhen, apresentou valorização de 0,48%.

Nem mesmo os dados do PIB animaram. A economia chinesa cresceu 5,4% no primeiro trimeste, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado foi impulsionado pelo aumento acima do esperado das vendas no varejo e da produção industrial. Nos últimos meses, Pequim tem prometido ampliar estímulos fiscais e monetários para driblar as tarifas impostas pelos EUA.

